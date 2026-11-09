Dorong Penyerapan SDM Lokal oleh Perusahaan Asing, Disnaker Gresik Gelar Pelatihan Bahasa Mandarin

JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) mengambil langkah strategis untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini dilakukan dalam merespons maraknya ekspansi investasi perusahaan penanaman modal asing (PMA) asal Tiongkok yang membuka ribuan peluang kerja baru di kawasan industri.

Langkah konkret tersebut diwujudkan dengan menggulirkan program pelatihan intensif Bahasa Mandarin secara gratis bagi masyarakat umum dan pencari kerja lokal.

Dikutip dari Radar Gresik (Jawa Pos Group) Senin (9/11) Kepala Disnaker Kabupaten Gresik Zainul Arifin membeberkan program ini dirancang untuk menyiapkan tenaga kerja lokal agar sanggup memenuhi kualifikasi ketat dari perusahaan-perusahaan manufaktur asal Tiongkok. Menurutnya syarat paling sering muncul di daftar lowongan Perusahaan Tiongkok adalah kecakapan berbahasa.

"Arus investasi dari perusahaan-perusahaan asal Tiongkok di Gresik akhir-akhir ini terbilang sangat masif. Mereka membutuhkan karyawan maupun karyawati yang menguasai Bahasa Mandarin. Karena itu, kami menyelenggarakan pelatihan intensif gratis selama dua bulan," kata Zainul

Tingginya kebutuhan kualifikasi kompetensi bahasa asing tersebut memantik antusiasme luar biasa dari para pencari kerja lokal. Tercatat sebanyak 500 orang mendaftarkan diri dalam program pelatihan ini. Namun, usai melalui tahapan seleksi ketat berbasis Computer Assisted Test (CAT) dan wawancara, hanya 32 peserta terbaik yang dinyatakan lolos dan berhak mengikuti pelatihan intensif.

Agenda ini direalisasikan melalui kemitraan strategis bersama Politeknik Semen Indonesia dan Universitas Gresik. Rangkaian pelatihan telah dimulai sejak 23 Oktober dan diproyeksikan rampung pada pertengahan Desember 2026.

Zainul menyebutkan peserta terpilih memiliki latar belakang pendidikan beragam, mulai dari lulusan SMK, bidang teknik, hingga pendidikan bahasa, dengan rata-rata berusia di bawah 40 tahun serta telah mengantongi dasar kemampuan Bahasa Mandarin.

"Peserta yang lolos ini rata-rata sudah memiliki basic Bahasa Mandarin. Jadi selama dua bulan pelatihan, para instruktur tinggal melanjutkan dan mendongkrak kemampuan yang sudah mereka miliki," ujarnya.