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Penulis: Ludry Argo Wisnu Prayoga
Rabu, 11 November 2026 | 02.04 WIB

Sespimma Polri Angkatan 76 Sapa Kampung Nelayan Lumpur, Beri Pengobatan Gratis-Santuni Anak Yatim

(Istimewa) - Image

(Istimewa)

JawaPos.com - Ratusan warga Kampung Nelayan, Kelurahan Lumpur, Kabupaten Gresik, mendadak semringah. Mereka mendapat bantuan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bantuan sosial Selasa (10/11) dari para peserta didik (Serdik) Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma) Sespim Lemdiklat Polri Angkatan ke-76.

Kasespimma Sespim Lemdiklat Polri Brigjenpol Victor Togi Tambunan menegaskan bahwa kegiatan itu merupakan rangkaian Praktik Kerja Profesi (PKP). Pihaknya mendorong agar pelaksanaannya tidak sekadar ajang mengasah profesionalisme. Nlamun juga mengasah kepekaan sosial para calon perwira menengah.

"Agar calon-calon pemimpin Polri benar-benar memahami denyut nadi dan problem riil masyarakat di lapangan," bebernya.

Yosef berharap sikap kepekaan sosial itu bisa terus melekat. Terutama saat berada di tempat wilayah tugas masing-masing. Pada 2026, setidaknya terdapat 126 serdik yang diterjunkan untuk melaksanakan PKP di jajaran Polda Jawa Timur.

 "Wilayah Kabupaten Gresik sebagai salah satu titik episentrumnya, sehingga harus menjaga nama baik dan marwah institusi kepada masyarakat," harapnya.

Editor: Diar Candra
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