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Penulis: Ardini Pramitha
Rabu, 11 November 2026 | 00.50 WIB

Hari Pahlawan, Mahasiswa Surabaya Demo Sampaikan 4 Tuntutan

Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi unjuk demonstrasi di Surabaya, Selasa (10/11/2026). (Ardini Pramitha/JawaPos.com) - Image

Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi unjuk demonstrasi di Surabaya, Selasa (10/11/2026). (Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com – Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi unjuk demonstrasi di Surabaya, Selasa (10/11/2026). 

Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, massa menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Daniel Situmorang mengatakan, desakan tersebut muncul karena mahasiswa menilai kepemimpinan nasional belum mampu memenuhi komitmen yang disampaikan sejak masa kampanye.

“Kita melihat ketidakmampuan, ketidakkompeten dari pimpinan-pimpinan pejabat nasional dalam menjaga komitmen mereka dari zaman kampanye sampai sekarang. Buktinya tidak ada keadilan dan tidak ada kesejahteraan rakyat,” ujar Daniel.

Menurut mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) tersebut, tuntutan mundurnya Prabowo dan Gibran menjadi salah satu dari empat isu utama yang dibawa dalam aksi kali ini.

Selain mendesak keduanya mundur, mahasiswa meminta pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.

Mereka menilai persoalan kebakaran hutan yang berdampak pada masyarakat di sejumlah wilayah tidak boleh dianggap sebagai masalah biasa.

Wilayah yang disoroti antara lain Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Sumatera. Pemerintah diminta menjadikan penanganan bencana sebagai salah satu prioritas utama negara.

“Kami mau menuntut karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional. Pemerintah harus berhenti enteng terhadap asap yang menyerang saudara-saudara kita di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi, di Sumatera, dan lain sebagainya,” tegasnya.

Tuntutan ketiga berkaitan dengan persoalan ekonomi masyarakat. Mahasiswa meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok yang dinilai semakin membebani masyarakat.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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