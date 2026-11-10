Massa Demonstrasi di Alun-alun Surabaya Membubarkan Diri Secara Damai Usai Orasi 2 Jam

JawaPos.com - Ratusan mahasiswa yang gelar aksi demonstrasi di Alun-alun Surabaya membubarkan diri sekitar pukul 17.15 WIB. Sebelum mengakhiri demontrasi, ratusan mahasiswa menyampaikan orasi selama dua jam sejak pukul 15.00 WIB pada Selasa (10/11).

Mahasiswa pun bergerak secara bersama-sama dengan melintasi arah Jalan Yos Sudarso, Surabaya.

Di sisi lain, aparat kepolisian yang sempat berjaga juga perlahan meninggalkan lokasi demonstrasi. Lalu, mereka mulai membuka akses Jalan Gubernur Suryo menuju ke Jalan Panglima Sudirman.

“Massa aksi di Tugu Air Mancur secara perlahan sudah berangsur membubarkan diri,” kata Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Jules Abraham Abast di lokasi demonstrasi.