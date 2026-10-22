DPD Klub Logindo Jatim dan Kamselindo Dukung Zero ODOL, Dorong Kolaborasi dan Peremajaan Armada

DPD Klub Logindo Jatim bersama Kamselindo dukung pemerintah dan kepolisian wujudkan target Zero ODOL 2027. (Istimewa)
JawaPos.com - DPD Klub Logindo Jatim bersama Kamselindo menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah dan kepolisian dalam mewujudkan target Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) 2027.
Program Zero ODOL 2027 menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan keselamatan transportasi jalan, menekan angka kecelakaan lalu lintas, serta menjaga kualitas infrastruktur jalan dari kerusakan akibat kendaraan yang melebihi ketentuan dimensi dan muatan.
Ketua DPD Klub Logindo Jatim Christin Adni Susilowati Prajitno menyampaikan, pihaknya mendukung implementasi kebijakan Zero ODOL 2027.
Menurut dia, kolaborasi antara pemerintah, kepolisian, asosiasi, pemilik barang, dan perusahaan jasa angkutan menjadi faktor penting dalam memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif.
Dukungan dari asosiasi pelaku usaha logistik diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan koordinasi antarpihak.
Sehingga penerapan kebijakan Zero ODOL tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga memperhatikan kesiapan dan keberlangsungan operasional industri angkutan barang.
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Dalam implementasinya, menurut dia, kepatuhan terhadap ketentuan dimensi dan muatan kendaraan perlu dibangun sejak awal proses distribusi barang.
Pemilik barang dan perusahaan jasa angkutan memiliki peran penting untuk memastikan muatan yang diangkut sesuai dengan kapasitas serta ketentuan yang berlaku.
”Kesepahaman antara kedua pihak juga diperlukan agar perusahaan angkutan memiliki kepastian dalam menjalankan operasionalnya, termasuk ketika harus menolak muatan yang melebihi batas ketentuan,” tandas Christin Adni Susilowati Prajitno.
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