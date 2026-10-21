Kejati Jatim Terus Dalami Dugaan Korupsi Rp 687,5 Juta di Dinas ESDM Jatim 

Kepala Seksi Penyidikan Kejati Jatim John Franky Yanafia Ariandi (Tengah baju hitam) saat membeberkan perkembangan terbaru kasus pungli ESDM Jatim. (Dok/Kejati Jatim)

JawaPos.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur terus mendalami dugaan aliran dana Rp 687,5 juta.

Uang tersebut diduga berkaitan dengan Kepala Dinas Energi Jatim periode 2021–2024, Nurkholis.

Penelusuran tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara dugaan korupsi berupa pungutan liar dalam proses pengurusan izin usaha di lingkungan Dinas ESDM Jatim.

Dugaan aliran dana itu mencuat dalam persidangan perkara tersebut. Jaksa mengungkapkan adanya dana yang disebut berasal dari dua pihak, yakni almarhum Oni Setiawan dan tersangka Ertika Dinawati.

Rinciannya, sebesar Rp 552,5 juta disebut diserahkan oleh Oni Setiawan yang saat itu menjabat Kepala Bidang Pertambangan.

Sementara itu, Rp 135 juta lainnya disebut berasal dari Ertika Dinawati, yang menjabat Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah. Dengan demikian, total dana yang tengah didalami mencapai Rp 687,5 juta.

Kasi Penkum Kejati Jatim Adnan Sulistiyono mengatakan, informasi mengenai dugaan aliran dana tersebut masih menjadi bagian dari pendalaman penyidikan.