DPRD Surabaya Soroti Peta Rawan Bencana, Genteng Tak Masuk Pemetaan BPBD

JawaPos.com - Komisi A DPRD Kota Surabaya menyoroti pemetaan kawasan rawan bencana yang dipaparkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.

Sorotan tersebut muncul setelah Kecamatan Genteng disebut tidak tercatat dalam pemetaan kerawanan bencana, sementara 30 kecamatan lainnya masuk dalam daftar wilayah yang memiliki potensi bencana.

Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Cahyo Siswo Utomo, mempertanyakan dasar pemetaan tersebut.

Menurutnya, kejelasan data risiko bencana penting untuk menentukan prioritas mitigasi sekaligus memastikan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Ketika saya tanya ada berapa peta bencana, disampaikan ada 30 kawasan peta rawan bencana. Saya konfirmasi, kok 30, padahal kecamatan di Surabaya ada 31,” ujar Cahyo, Jumat (16/10/2026).

Dia menjelaskan, berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP), Kecamatan Genteng menjadi satu-satunya wilayah yang tidak tercatat memiliki potensi kerawanan, sedangkan 30 kecamatan lainnya masuk dalam pemetaan BPBD.

“Jadi, dari 31 kecamatan itu, hanya satu kecamatan yang tidak ada potensi kerawanan. 30 kecamatan lainnya memiliki kerawanan bencana,” katanya.

Meski demikian, tidak tercantumnya Kecamatan Genteng dalam pemetaan tersebut belum serta-merta menunjukkan bahwa wilayah itu bebas dari risiko bencana.