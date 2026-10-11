Cuaca Cerah Dominasi Jawa Timur, Suhu Mencapai 36 Derajat Celsius

Ilustrasi cuaca terik. (Dok Dadang Kurnia/JawaPos.com)
JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda memprakirakan, cuaca di sebagian besar wilayah Jatim masih didominasi kondisi cerah sejak pagi hingga sore hari. Tidak ada potensi guyuran hujan yang terdeteksi pada Minggu (11/10).
Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau mewaspadai paparan terik sinar matahari dan hawa menyengat, terutama saat memasuki waktu siang hari.
Ketiadaan tutupan awan yang signifikan memicu lonjakan suhu udara di kawasan dataran rendah. BMKG Juanda mencatat suhu udara maksimum di Jawa Timur hari ini menyentuh angka 36 derajat Celsius.
Suhu maksimum tersebut diprediksi melanda Kota Madiun, Nganjuk, dan Sidoarjo. Sementara itu, hawa panas dengan suhu puncak mencapai 35 derajat Celsius juga berpotensi dirasakan di Bojonegoro, Jombang, Kota Mojokerto, dan Lamongan.
Adapun untuk ibu kota provinsi, Kota Surabaya, diprakirakan mengalami cuaca cerah sepanjang hari dengan suhu udara berkisar antara 28 hingga 34 derajat Celsius.
Masyarakat yang sedang menikmati libur akhir pekan di luar ruangan dianjurkan untuk rutin mengonsumsi air putih agar terhindar dari dehidrasi, memakai pakaian berbahan sejuk, serta mengoleskan tabir surya
Terkait pergerakan angin, rata-rata kecepatan angin di Jawa Timur berada dalam kategori normal hingga sedang. Hembusan angin tertinggi di daratan tercatat di Kabupaten Gresik dengan kecepatan mencapai 25,3 kilometer per jam dari arah Timur Laut.
Kemudian, disusul Kabupaten Ponorogo yang mencapai 24,2 kilometer per jam dari arah Tenggara, dan Kota Kediri sebesar 24,3 kilometer per jam dari arah Selatan.
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