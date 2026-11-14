Siakam dan Nesmith Antar Pacers Tekuk Knicks 106-104

JawaPos.com - Indiana Pacers mengamankan kemenangan tipis 106-104 atas New York Knicks berkat kontribusi Pascal Siakam dan Aaron Nesmith dalam pertandingan NBA Cup untuk menjaga keunggulan hingga detik terakhir dalam laga di Indianapolis, Jumat (13/11) malam waktu setempat.

Mengutip laman resmi NBA, Siakam mencetak 19 poin, sedangkan Nesmith menyumbangkan 18 poin untuk membawa Pacers mengatasi perlawanan Knicks.

Siakam menjadi penentu keunggulan Indiana melalui tembakan jarak menengah sejauh 4,6 meter yang membawa Pacers unggul 106-98 ketika pertandingan tersisa 1 menit 49 detik.

Namun, Knicks memberikan perlawanan pada penghujung laga. Layup Jalen Brunson memangkas ketertinggalan menjadi 102-106 dengan 26 detik tersisa.

Siakam kemudian mendapatkan kesempatan menambah keunggulan melalui dua lemparan bebas, tetapi gagal memanfaatkan keduanya. Mikal Bridges selanjutnya memperkecil selisih menjadi dua poin sebelum Pacers kehilangan bola saat pertandingan menyisakan 2,8 detik.

Knicks memiliki kesempatan menyamakan kedudukan melalui tembakan Karl-Anthony Towns dari jarak 15 kaki pada detik terakhir, tetapi bola gagal masuk sehingga Pacers tetap menang.

Brunson menjadi pencetak angka terbanyak Knicks dengan 33 poin, diikuti Towns yang membukukan 23 poin dan 15 rebound. Bridges turut menyumbangkan 18 poin bagi tim tamu.

Di kubu Pacers, Kelly Oubre Jr. menambahkan 16 poin, sementara Ivica Zubac mencatatkan 12 poin dan 13 rebound. Nesmith sendiri sempat diragukan tampil setelah mengalami nyeri pada lutut kanan dalam pertandingan melawan Washington Wizards, Rabu (11/11), tetapi dinyatakan tersedia sebelum laga.

Kedua tim sama-sama mencatatkan akurasi tembakan 43 persen. Namun, Indiana unggul dalam perebutan rebound dengan 50 kali berbanding 43 kali milik New York. Pacers juga mencatatkan 18 dari 25 lemparan bebas, sedangkan Knicks memasukkan 10 dari 13 kesempatan.

Knicks sempat memangkas jarak setelah tertinggal 74-85 pada kuarter ketiga dengan mencetak 10 poin beruntun sehingga hanya terpaut satu angka, 84-85, sebelum memasuki kuarter keempat.