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Penulis: Antara
Selasa, 10 November 2026 | 00.30 WIB

Janice Tjen Runner-up Chennai Open 2026

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Petenis Indonesia Janice Tjen. (Nova Wahyudi/Antara)

JawaPos.com - Petenis Indonesia Janice Tjen harus puas finis sebagai runner-up turnamen WTA 250 Chennai setelah kalah dari petenis Polandia Magda Linette dengan skor 7-5, 1-6, 4-6 dalam pertandingan final di Center Court, Senin (9/11).

Dalam pertandingan yang berlangsung selama dua jam 43 menit tersebut, Janice yang berstatus unggulan pertama sempat merebut set pembuka.

Linette, yang merupakan unggulan ketiga, bangkit dan membalikkan keadaan untuk memastikan gelar juara, demikian catatan WTA dilansir dari Antara.

Janice mengawali pertandingan dengan persaingan ketat.

Kedua petenis saling mempertahankan servis hingga kedudukan imbang 5-5.

Namun, Janice mampu memanfaatkan momentum pada dua gim berikutnya untuk mengamankan set pertama dengan skor 7-5.

Memasuki set kedua, Linette tampil lebih dominan.

Petenis Polandia itu langsung mengambil kendali permainan dan unggul 3-0 setelah mematahkan servis Janice.

Janice sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-3, tetapi Linette kembali menunjukkan konsistensi dengan merebut tiga gim berikutnya untuk menutup set kedua dengan kemenangan 6-1.

Pada set penentuan, Janice sempat unggul 1-0. Namun, Linette segera menyamakan kedudukan dan berbalik memimpin 3-1.

Janice berusaha mengejar ketertinggalan dan berhasil menyamakan skor menjadi 3-3.

Namun, Linette kembali mengambil alih kendali pertandingan dengan merebut gim berikutnya untuk unggul 4-3.

Linette kemudian menjaga keunggulannya hingga 5-3.

Janice sempat memperkecil jarak menjadi 4-5, tetapi petenis Polandia itu akhirnya memastikan kemenangan 6-4 sekaligus mengunci gelar juara.

Berdasar statistik pertandingan, Linette unggul dalam perolehan total poin dengan 54 persen, sedangkan Janice mencatatkan 46 persen.

Janice membukukan tujuh ace dan tujuh winner, sementara Linette mencatatkan lima ace dan lima winner.

Namun, Linette tampil lebih konsisten dengan hanya melakukan satu kesalahan sendiri dan satu kesalahan ganda.

Sebaliknya, Janice mencatatkan lima kesalahan sendiri dan lima kesalahan ganda.

Hasil tersebut menempatkan Janice sebagai runner-up WTA 250 Chennai, tak mampu mempertahankan gelar Chennai Open edisi 2025.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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