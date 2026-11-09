Rybakina Mundur dari WTA Finals Karena Infeksi Virus, Tak Sanggup Lanjutkan Wawancara

JawaPos.com - Elena Rybakina tidak berada dalam kondisi fisik prima di Indian Wells, lokasi WTA Finals tahun ini. Petenis asal Kazakhstan itu bahkan sempat tak sanggup melanjutkan sesi wawancara dengan jurnalis Canal+ Sport, Joanna Sakowicz-Kostecka.

Joanna sempat menawarkan untuk mengakhiri wawancara setelah melihat Rybakina kesulitan melanjutkan percakapan. “Apakah kamu baik-baik saja? Kalau mau, kita bisa akhiri wawancara ini,” tanya Joanna dalam rekaman Canal+ yang beredar di media sosial. “Ya, tolong,” jawab Rybakina. “Saya sedang tidak enak badan,” lanjutnya. Wawancara itu pun dihentikan.

Tak lama setelah itu, Rybakina resmi mundur dari WTA Finals. Petenis No.1 dunia itu absen karena mengalami infeksi virus. “Saya menjalani musim yang luar biasa, tetapi tubuh saya belum siap secara fisik untuk bertanding,” ujar Rybakina dalam rilis resmi WTA.

Sebagai gantinya, posisi Rybakina di Grup 1 akan diisi petenis Ukraina, Marta Kostyuk. “WTA Finals adalah turnamen yang sangat istimewa, dan saya mendoakan yang terbaik bagi semua peserta minggu ini,” sebut Rybakina.

Akhiri Musim Lebih Cepat Rybakina praktis kehilangan kesempatan mempertahankan gelar WTA Finals yang diraihnya di Riyadh tahun lalu. Padahal, musim ini dia punya modal lebih meyakinkan. Petenis berpostur 184 cm itu sudah mengoleksi dua gelar grand slam di Australian Open dan US Open, serta dua gelar WTA Tour di Stuttgart dan Ningbo.

Namun, Rybakina memang mengalami beberapa masalah menjelang akhir tahun. Dia sempat mengalami gangguan pada kaki saat tampil di Cincinnati. Setelah itu, cedera leher memaksanya mundur dari perempat final Tokyo. Menjelang WTA Finals, dia juga sempat mengirimkan sinyal belum pulih dengan menggeser jadwal konferensi pers dari Jumat menjadi Sabtu.

Meski mundur, Rybakina tetap mengamankan peringkat nomor satu dunia akhir musim. “Kami menyayangi Elena dan kami tahu bahwa kondisinya di Tokyo pun kurang prima,” ujar Direktur turnamen WTA Finals, Garbine Muguruza kepada Reuters.

“Saya berbicara dengannya hari ini dan dia memang belum sempat pulih tepat waktu. Kami ingin dia merasa sehat, beristirahat, dan memulihkan diri. Kami tidak ingin dia merasa terpaksa harus bertanding, dia hanya perlu bermain jika memang sudah siap,” timpalnya.

Pembagian Grup WTA Finals (setelah Rybakina mundur) Grup 1:

Coco Gauff (AS)

Jessica Pegula (AS)

Linda Noskova (Rep Ceko)

Marta Kostyuk (Ukraina)