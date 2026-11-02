Harriet Dart Kalahkan Lilli Tagger dan Raih Gelar WTA Pertama dalam Karirnya

JawaPos.com – Harriet Dart berhasil meraih gelar tunggal WTA pertama dalam kariernya setelah mengalahkan Lilli Tagger pada final Guangzhou Open.

Dilansir dari laman Flashscore pada Senin (4/11), Petenis asal Inggris itu menaklukkan wakil Austria tersebut dengan skor 4-6, 6-3, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung ketat selama tiga set.

Kemenangan tersebut menjadi pencapaian penting bagi Dart yang saat ini menempati peringkat ke-115 dunia dan dilatih oleh mantan juara Wimbledon, Marion Bartoli.

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Dart mengawali pertandingan dengan kurang meyakinkan setelah kehilangan servis pada gim pembuka set pertama.

Dart sempat bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 4-4, tetapi Tagger kembali mematahkan servisnya sebelum mengamankan set pertama dengan skor 6-4.

Memasuki set kedua, Dart mulai menemukan permainan terbaiknya dan berhasil memanfaatkan break point untuk unggul 5-3 sebelum menutup set dengan kemenangan 6-3.

Persaingan semakin ketat pada set penentuan ketika kedua pemain saling mematahkan servis sebanyak lima kali secara beruntun.

Dart kemudian mampu menjaga ketenangan dengan menyelamatkan dua break point penting untuk mempertahankan servis dan unggul 5-3.