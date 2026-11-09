Janice Tjen Runner-up Chennai Open 2026

JawaPos.com - Petenis Indonesia Janice Tjen harus puas finis sebagai runner-up turnamen WTA 250 Chennai setelah kalah dari petenis Polandia Magda Linette dengan skor 7-5, 1-6, 4-6 dalam pertandingan final di Center Court, Senin (9/11).
Dalam pertandingan yang berlangsung selama dua jam 43 menit tersebut, Janice yang berstatus unggulan pertama sempat merebut set pembuka.
Linette, yang merupakan unggulan ketiga, bangkit dan membalikkan keadaan untuk memastikan gelar juara, demikian catatan WTA dilansir dari Antara.
Janice mengawali pertandingan dengan persaingan ketat.
Kedua petenis saling mempertahankan servis hingga kedudukan imbang 5-5.
Namun, Janice mampu memanfaatkan momentum pada dua gim berikutnya untuk mengamankan set pertama dengan skor 7-5.
Memasuki set kedua, Linette tampil lebih dominan.
Petenis Polandia itu langsung mengambil kendali permainan dan unggul 3-0 setelah mematahkan servis Janice.
Janice sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-3, tetapi Linette kembali menunjukkan konsistensi dengan merebut tiga gim berikutnya untuk menutup set kedua dengan kemenangan 6-1.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A
Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun
Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022