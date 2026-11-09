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Penulis: Antara
Selasa, 10 November 2026 | 00.30 WIB

Janice Tjen Runner-up Chennai Open 2026

 

Petenis Indonesia Janice Tjen. (Nova Wahyudi/Antara)

JawaPos.com - Petenis Indonesia Janice Tjen harus puas finis sebagai runner-up turnamen WTA 250 Chennai setelah kalah dari petenis Polandia Magda Linette dengan skor 7-5, 1-6, 4-6 dalam pertandingan final di Center Court, Senin (9/11).

Dalam pertandingan yang berlangsung selama dua jam 43 menit tersebut, Janice yang berstatus unggulan pertama sempat merebut set pembuka.

Linette, yang merupakan unggulan ketiga, bangkit dan membalikkan keadaan untuk memastikan gelar juara, demikian catatan WTA dilansir dari Antara.

Janice mengawali pertandingan dengan persaingan ketat.

Kedua petenis saling mempertahankan servis hingga kedudukan imbang 5-5.

Namun, Janice mampu memanfaatkan momentum pada dua gim berikutnya untuk mengamankan set pertama dengan skor 7-5.

Memasuki set kedua, Linette tampil lebih dominan.

Petenis Polandia itu langsung mengambil kendali permainan dan unggul 3-0 setelah mematahkan servis Janice.

Janice sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-3, tetapi Linette kembali menunjukkan konsistensi dengan merebut tiga gim berikutnya untuk menutup set kedua dengan kemenangan 6-1.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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