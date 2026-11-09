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Penulis: Antonius Oskarianto Adur
Senin, 9 November 2026 | 19.08 WIB

Veda Ega Pratama Finis Keempat di Moto3 Qatar, Siap Bidik Podium di Portimao

Veda Ega Pratama saat balapan di Sirkuit Lusail, Qatar. (Dok. Veda Ega Pratama)&nbsp; - Image

Veda Ega Pratama saat balapan di Sirkuit Lusail, Qatar. (Dok. Veda Ega Pratama)&nbsp;

JawaPos.com - Veda Ega Pratama berhasil finis di posisi keempat dalam balapan Moto3 Qatar 2026 di Sirkuit Lusail, Minggu (8/11) malam WIB. Hasil tersebut terbilang impresif karena pembalap Indonesia itu memulai balapan dari posisi ke-14.

Melalui media sosial, Veda mengungkapkan bahwa dirinya merasa masih bisa meraih hasil yang lebih baik. Meski begitu, dia tetap puas dengan penampilannya di Sirkuit Lusail, Qatar.

Pembalap berusia 17 tahun tersebut bertekad untuk terus bekerja keras pada dua balapan terakhir musim ini. Veda juga mulai mengalihkan fokus ke seri berikutnya di Portimao, Portugal.

"P14 ke P4! Bisa saja lebih baik, tetapi tetap merupakan balapan yang sangat bagus hari ini. Kami terus berjuang dan akan bekerja lebih keras lagi untuk dua putaran terakhir!! Sampai jumpa di Portimao," tulis Veda Ega Pratama, Senin (9/11/2026).

Veda Ega Pratama Tampil Impresif di Lusail

Memulai balapan dari posisi ke-14, Veda langsung tancap gas hingga berhasil naik ke posisi ke-11. Pada lap kedua, dia sudah menempati posisi ke-10.

Ketika balapan menyisakan 10 lap, Veda telah berada di posisi keenam. Setelah itu, pembalap asal Gunungkidul tersebut naik ke posisi kelima sebelum akhirnya menyentuh garis finis di urutan keempat.

Veda menyelesaikan balapan dengan selisih waktu 5,653 detik dari David Almansa yang keluar sebagai pemenang.

Veda Ega Bidik Hasil Lebih Baik di Portimao

Hasil di Qatar membuat Veda kini menempati posisi keenam klasemen sementara Moto3 dengan koleksi 144 poin.

Performa Veda di seri berikutnya pun menarik untuk dinantikan. Dia akan kembali beraksi di Sirkuit Autódromo Internacional do Algarve, Portimao, Portugal, pada 22 November.

Akankah Veda mampu naik podium dan mengulang kesuksesannya di Sepang, Malaysia? Menarik untuk ditunggu.

Editor: Hendra
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