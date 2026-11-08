Start dari P14, Veda Ega Finis Posisi Empat di Moto3 Qatar 2026!

JawaPos.com - Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, berhasil finis di posisi empat dalam balapan Moto3 Qatar 2026 di Sirkuit Lusail, Minggu (8/11) malam WIB.

Memulai balapan dari posisi ke-14, rider Honda Team Asia itu tampil impresif dengan meroket ke barisan depan hingga nyaris podium.

Hasil tersebut terbilang istimewa mengingat Veda harus memulai balapan dari posisi yang cukup jauh di belakang.

Pembalap berusia 17 tahun itu kehilangan enam posisi start akibat hukuman yang dijatuhkan setelah melakukan pelanggaran bendera kuning saat sesi latihan pada Jumat (6/11).

Saat balapan dimulai, Veda langsung berusaha memperbaiki posisi. Dalam perlombaan yang berlangsung selama 16 lap tersebut, dia berhasil naik ke urutan ke-11 tidak lama setelah lampu start padam.

Meski demikian, Veda masih harus mengejar ketertinggalan dari David Almansa yang memimpin jalannya balapan sejak awal.

Saat itu, pembalap Indonesia tersebut terpaut 2,062 detik dari sang pemimpin lomba.

Memasuki lap kedua, Veda kembali menunjukkan perkembangan positif. Dia berhasil naik ke posisi kesembilan setelah melewati pembalap Malaysia Hakim Danish yang harus turun ke urutan ke-10.