Veda Ega Berambisi Kembali Naik Podium di Moto3 Qatar 2026

JawaPos.com - Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, berambisi kembali meraih podium pada seri balapan Moto3 Qatar 2026. Modal kepercayaan diri dibawa rider Honda Team Asia tersebut setelah sukses finis posisi kedua pada balapan Grand Prix Malaysia pekan lalu.

Hasil impresif di Sirkuit Sepang menjadi pencapaian penting bagi Veda yang berstatus rookie pada musim ini. Pembalap berusia 17 tahun itu pun ingin menjaga momentum positif sekaligus kembali bersaing dengan para pembalap di barisan depan.

"Meraih posisi kedua di Sirkuit Sepang merupakan pengalaman yang luar biasa. Hasil tersebut memberikan motivasi dan kepercayaan diri yang besar bagi saya untuk menghadapi balapan akhir pekan ini," kata Veda dalam keterangan resmi Honda Team Asia, dikutip Jumat (6/11).

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Meski datang dengan bekal positif, Veda menyadari tantangan di Qatar tidak akan mudah. Karakter Sirkuit Lusail yang berbeda dari Sepang menuntutnya untuk kembali beradaptasi, termasuk menemukan setelan terbaik pada motornya.

"Saya tahu kami harus terus bekerja keras karena setiap sirkuit berbeda, dan Qatar akan menghadirkan tantangannya sendiri. Kami perlu memahami kondisi lintasan, menemukan setelan motor yang tepat, serta membangun kecepatan secara bertahap," ujarnya.

Veda tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk kembali mencatatkan hasil terbaik. Dia berharap bisa segera menemukan ritme balap sejak sesi latihan pertama agar memiliki modal kuat menghadapi persaingan pada sesi kualifikasi hingga balapan.

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"Setelah pencapaian kami di Malaysia, saya ingin terus meningkatkan performa dan kembali bersaing dengan para pembalap di barisan depan. Saya akan memberikan kemampuan terbaik sejak sesi pertama," tegasnya.