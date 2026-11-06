Veda Ega Berambisi Kembali Naik Podium di Moto3 Qatar 2026

Veda Ega Pratama (Instagram @veda_54)
JawaPos.com - Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, berambisi kembali meraih podium pada seri balapan Moto3 Qatar 2026. Modal kepercayaan diri dibawa rider Honda Team Asia tersebut setelah sukses finis posisi kedua pada balapan Grand Prix Malaysia pekan lalu.
Hasil impresif di Sirkuit Sepang menjadi pencapaian penting bagi Veda yang berstatus rookie pada musim ini. Pembalap berusia 17 tahun itu pun ingin menjaga momentum positif sekaligus kembali bersaing dengan para pembalap di barisan depan.
"Meraih posisi kedua di Sirkuit Sepang merupakan pengalaman yang luar biasa. Hasil tersebut memberikan motivasi dan kepercayaan diri yang besar bagi saya untuk menghadapi balapan akhir pekan ini," kata Veda dalam keterangan resmi Honda Team Asia, dikutip Jumat (6/11).
Meski datang dengan bekal positif, Veda menyadari tantangan di Qatar tidak akan mudah. Karakter Sirkuit Lusail yang berbeda dari Sepang menuntutnya untuk kembali beradaptasi, termasuk menemukan setelan terbaik pada motornya.
"Saya tahu kami harus terus bekerja keras karena setiap sirkuit berbeda, dan Qatar akan menghadirkan tantangannya sendiri. Kami perlu memahami kondisi lintasan, menemukan setelan motor yang tepat, serta membangun kecepatan secara bertahap," ujarnya.
Veda tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk kembali mencatatkan hasil terbaik. Dia berharap bisa segera menemukan ritme balap sejak sesi latihan pertama agar memiliki modal kuat menghadapi persaingan pada sesi kualifikasi hingga balapan.
"Setelah pencapaian kami di Malaysia, saya ingin terus meningkatkan performa dan kembali bersaing dengan para pembalap di barisan depan. Saya akan memberikan kemampuan terbaik sejak sesi pertama," tegasnya.
Sementara itu, rangkaian Moto3 GP Qatar 2026 dimulai pada Jumat (6/11) dengan agenda latihan bebas pertama (FP1) dan sesi practice. Hasil practice akan menentukan pembagian pembalap yang berhak lolos langsung ke sesi kualifikasi kedua (Q2).
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos: Tuan Rumah Andalkan Kekuatan Bermain di Roazhon Park
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Blauw-Zwart Bidik Kemenangan Tandang
Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa
Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura
Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares?
Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia
8 Hal yang Dianggap Membosankan oleh Ekstrovert, tetapi Justru Menjadi Kebahagiaan bagi Introvert
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022