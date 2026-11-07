Kena Penalti Karena Abaikan Bendera Kuning, Veda Ega Tetap Percaya Diri di Moto3 Qatar

JawaPos.com - Pebalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, tetap optimistis menatap balapan utama Moto3 Qatar 2026 meski harus menerima hukuman penalti enam posisi start. Rider Honda Team Asia itu memilih fokus memperbaiki performa setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani sesi latihan bebas pertama (FP1).

Insiden tersebut terjadi di Sirkuit Internasional Lusail, Qatar, Jumat (6/11/2026) malam WIB. Veda dianggap tidak mematuhi sinyal bendera kuning di sektor 11 sehingga harus menerima konsekuensi dari Panel Pengawas Balapan FIM MotoGP.

Berdasarkan keterangan resmi MotoGP, Veda dinilai melakukan pelanggaran keselamatan karena tidak mengurangi kecepatan ketika bendera kuning dikibarkan. Padahal, regulasi mewajibkan setiap pembalap untuk mengurangi kecepatan dan meningkatkan kewaspadaan saat menghadapi situasi tersebut.

Alih-alih memperlambat laju motor, pembalap berusia 17 tahun itu justru mencatatkan waktu terbaik pribadinya di sektor tersebut. Catatan waktu putaran yang dibukukan Veda saat insiden pelanggaran itu pun akhirnya dihapus.

Panel Pengawas Balapan FIM MotoGP kemudian menjatuhkan hukuman penalti mundur enam posisi start. Sanksi tersebut wajib dijalani Veda saat melakoni balapan utama Moto3 Qatar 2026 pada Minggu (8/11).

"Secara keseluruhan, saya merasa sangat percaya diri, terutama setelah meraih podium pekan lalu. Qatar juga merupakan salah satu sirkuit favorit saya musim ini. Saya sangat senang bisa kembali ke sini dan menikmati kedua sesi hari ini," ujar Veda dalam keterangan resmi Honda Team Asia, dikutip Sabtu (7/11/2026).

Baca Juga:Veda Ega Berambisi Kembali Naik Podium di Moto3 Qatar 2026

Meski harus menerima hukuman, Veda mengaku tetap menikmati rangkaian sesi latihan di Qatar. Dia menyadari kesalahan yang dilakukan dan siap menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk menghadapi sesi berikutnya.

"Sayangnya, saya sedikit kurang beruntung dengan bendera kuning. Saya memperbaiki catatan waktu pada saat itu, dan itu merupakan kesalahan saya sehingga saya menerima penalti," terang Veda.