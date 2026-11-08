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Penulis: Taufiq Ardyansyah
Minggu, 8 November 2026 | 23.21 WIB

MilkLife Kickers Harus Puas Jadi Runner-up Singa Cup

MilkLife Kickers mengakhiri kiprah di Singa Cup 2026 kategori Girls U-14 sebagai runner-up. (Istimewa) - Image

MilkLife Kickers mengakhiri kiprah di Singa Cup 2026 kategori Girls U-14 sebagai runner-up. (Istimewa)

JawaPos.com - MilkLife Kickers harus puas mengakhiri kiprahnya di Singa Cup 2026 kategori Girls U-14 sebagai runner-up.

Tim besutan Timo Scheunemann itu gagal mempertahankan posisi puncak klasemen setelah Lion City Sailors merebut gelar juara berkat kemenangan telak 9-0 atas South Coast Baptist College, Jumat (6/11).

Hasil tersebut membuat wakil Singapura itu menggeser MilkLife Kickers dari posisi teratas. Kedua tim sama-sama mengoleksi sembilan poin dari tiga kemenangan. MilkLife Kickers kalah dalam perhitungan selisih gol.

Lion City Sailors menutup fase grup dengan selisih gol +32 setelah mencetak 35 gol dan hanya kebobolan tiga kali.

Sementara itu, MilkLife Kickers mencatatkan selisih gol +24 dengan 26 gol memasukkan dan dua kali kemasukan.

Sebelumnya, MilkLife Kickers sempat memimpin klasemen pada hari kedua turnamen. Mereka mengawali persaingan dengan kemenangan meyakinkan 8-0 atas BMW, wakil Singapura.

Kemudian, tim Indonesia itu kembali meraih hasil positif dengan menundukkan Fremantle City FC dari Australia 5-1.

Meski gagal menjadi juara, Timo Scheunemann menilai pencapaian di klasemen bukan satu-satunya tolok ukur keberhasilan tim.

Pelatih yang juga mengantarkan Indonesia Garuda Pertiwi menjadi runner-up Srikandi Merdeka Cup 2026 tersebut berharap pengalaman internasional di Singapura bisa menjadi bekal bagi para pemain untuk terus berkembang.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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