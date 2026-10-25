SDN Pondok Kacang Timur 04 dan SDN Cakung Barat 05 Juara MilkLife Soccer Challenge

Para juara MilkLife Soccer Challenge (MLSC) Jakarta Jaya Seri 1 2026–2027. (Istimewa)
JawaPos.com - SDN Pondok Kacang Timur 04 dan SDN Cakung Barat 05 keluar sebagai juara MilkLife Soccer Challenge (MLSC) Jakarta Jaya Seri 1 2026–2027.
Gelar tersebut diraih setelah keduanya memenangi partai final yang berlangsung di Jakarta International Stadium, Minggu (25/10).
SDN Pondok Kacang Timur 04 menjadi kampiun kelompok umur (KU) 12 setelah mengalahkan SDN Penjaringan 06 dengan skor 4-2.
Sementara itu, SDN Cakung Barat 05 merebut gelar KU-10 berkat kemenangan 3-2 atas SDN Cikini 01.
Pada final KU 12, SDN Pondok Kacang Timur 04 harus bekerja keras sebelum memastikan kemenangan.
Pelatih SDN Pondok Kacang Timur 04 Ichsan Purwa Nanda Suhardi menyebut, gelar itu merupakan hasil evaluasi dari penampilan timnya di MilkLife Soccer Challenge Jakarta Raya Seri 1 2026–2027 pada September.
Saat itu, mereka hanya mampu melangkah hingga semifinal.
“Dalam jeda waktu sekitar satu hingga dua bulan, evaluasi yang kami lakukan menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dan terbukti hari ini kami bisa menjadi juara,” ujar Ichsan.
Salah satu strategi yang diterapkan Ichsan adalah menempatkan Silviani di lini depan.
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