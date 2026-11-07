MilkLife Superliga Junior Tanpa Tim Eropa dan Amerika

JawaPos.com - Tidak mudah bagi tim-tim luar negeri bersaing dalam ajang MilkLife Superliga Junior 2026. Tim Polandia dan AS, angkat koper terlebih dahulu dalam fase grup.

Polandia bahkan kalah dalam empat pertandingan beruntun di sektor putri U-17.

Nasib serupa juga didapatkan tim putri AS dalam sektor U-17.

Lima kali bertanding, lima kekalahan yang didapatkan tim asal AS, Global Badminton Academy. Global hanya meraih satu angka dan gagal melangkah ke semifinal.

Szymon Kostka, kepala pelatih di U-17 Polish Badminton Association mengakui kualitas pebulu tangkis Asia.

“Ini kali kedua kami mengirim atlet bertanding di MilkLife Superliga Junior. Salah satu hal terbesar dari turnamen ini adalah ada begitu banyak klub dan semua pemain berada di level yang sangat tinggi," sebut Kostka.

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"Saya melihat pemain-pemain Asia, khususnya klub-klub dari Indonesia memiliki kecepatan jauh lebih tinggi dibanding pemain Eropa," lanjut dia.

"Mereka juga memiliki pukulan yang sangat kuat dan hal-hal seperti itu menjadi pelajaran bagus dan berguna terkait upaya meningkatkan level pemain-pemain Polandia," sambung Kostka.