Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Latu Ratri Mubyarsah
Senin, 19 Oktober 2026 | 20.49 WIB

MilkLife Festival SenengMinton Kudus 2026: Tanam Cinta Bulu Tangkis sejak Dini

Peserta MilkLIfe Festival SenengMinton Kudus 2026. (Istimewa) - Image

Peserta MilkLIfe Festival SenengMinton Kudus 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - MilkLife Festival SenengMinton 2026 kembali hadir di GOR Djarum Jati, Kudus 17-18 Oktober 2026, diikuti 360 siswa.

Pelajar kelas 1-3 SD dan MI asal Kudus dan sekitarnya itu ikut dalam perlombaan bulu tangkis yang dikemas interaktif dan menyenangkan.

Ajang yang digagas Bakti Olahraga Djarum Foundation dan MilkLife serta didukung Pengprov PBSI Jateng ini menjadi upaya mengenalkan dan menumbuhkan kecintaan bulu tangkis sejak usia dini.

Kudus menjadi kota keempat setelah Purwokerto (April), Magelang (September), dan Solo (Oktober). Festival akan berlanjut ke kota terakhir, Semarang pada Desember.

Ketua Umum PP PBSI Fadil Imran mengapresiasi penyelenggaraan ini sebagai langkah penguatan regenerasi atlet.

"Dalam berbagai kesempatan, saya selalu menyampaikan bahwa kecintaan terhadap olahraga itu membutuhkan proses," kata Fadil Imran.

"Mulai dari usia dini, ketika adik-adik mengenal dan bermain bulutangkis, kemudian tumbuh rasa cinta hingga memiliki keinginan untuk menjadi atlet berprestasi. Ini menjadi ekosistem yang harus kita dukung," ucap dia.

Fadil Imran juga menyampaikan terima kasih kepada Bakti Olahraga Djarum Foundation yang melaksanakan festival ini bukan hanya di Kudus, tapi di empat kota lain.

Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation Yoppy Rosimin menjelaskan, SenengMinton adalah langkah awal untuk menumbuhkan kecintaan sekaligus menyiapkan talenta masa depan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Asian Para Games 2026: Tenis Meja dan Bulu Tangkis Mulai Perjuangan di Nagoya - Image
Sports

Asian Para Games 2026: Tenis Meja dan Bulu Tangkis Mulai Perjuangan di Nagoya

Jumat, 16 Oktober 2026 | 17.21 WIB

PBSI Kembangkan Cipayung jadi Akademi Bulu Tangkis - Image
Sports

PBSI Kembangkan Cipayung jadi Akademi Bulu Tangkis

Kamis, 8 Oktober 2026 | 00.20 WIB

Bulu Tangkis Raih Emas Pertama di Asian Games 2026, Menpora Singgung Peran Presiden Prabowo - Image
Sports

Bulu Tangkis Raih Emas Pertama di Asian Games 2026, Menpora Singgung Peran Presiden Prabowo

Jumat, 25 September 2026 | 23.30 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage - Image
1

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage

2

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

3

Prediksi Skor Lille vs Brest di Liga Prancis: Verdonk Starter, Les Dogues Berjaya di Pierre Mauroy

4

Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Barcelona: Yamal dan Adeyemi Jadi Andalan

5

Prediksi Skor Hamburger SV vs Stuttgart: Die Roten Siap Pesta Gol di Volksparkstadion

6

Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Pertahankan Laju Positif

7

Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSIS Semarang di Pegadaian Championship: Tuan Rumah Hadapi Ujian Berat

8

Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan

9

Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana

10

Prediksi RANS Nusantara vs Persela Lamongan: Laskar Joko Tingkir Berburu Kemenangan di Malang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore