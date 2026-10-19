MilkLife Festival SenengMinton Kudus 2026: Tanam Cinta Bulu Tangkis sejak Dini

JawaPos.com - MilkLife Festival SenengMinton 2026 kembali hadir di GOR Djarum Jati, Kudus 17-18 Oktober 2026, diikuti 360 siswa.

Pelajar kelas 1-3 SD dan MI asal Kudus dan sekitarnya itu ikut dalam perlombaan bulu tangkis yang dikemas interaktif dan menyenangkan.

Ajang yang digagas Bakti Olahraga Djarum Foundation dan MilkLife serta didukung Pengprov PBSI Jateng ini menjadi upaya mengenalkan dan menumbuhkan kecintaan bulu tangkis sejak usia dini.

Kudus menjadi kota keempat setelah Purwokerto (April), Magelang (September), dan Solo (Oktober). Festival akan berlanjut ke kota terakhir, Semarang pada Desember.

Ketua Umum PP PBSI Fadil Imran mengapresiasi penyelenggaraan ini sebagai langkah penguatan regenerasi atlet.

"Dalam berbagai kesempatan, saya selalu menyampaikan bahwa kecintaan terhadap olahraga itu membutuhkan proses," kata Fadil Imran.

"Mulai dari usia dini, ketika adik-adik mengenal dan bermain bulutangkis, kemudian tumbuh rasa cinta hingga memiliki keinginan untuk menjadi atlet berprestasi. Ini menjadi ekosistem yang harus kita dukung," ucap dia.

Fadil Imran juga menyampaikan terima kasih kepada Bakti Olahraga Djarum Foundation yang melaksanakan festival ini bukan hanya di Kudus, tapi di empat kota lain.