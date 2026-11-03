707 Pebulutangkis dari 8 Negara Ikuti MilkLife Superliga Junior 2026 di Kudus

JawaPos.com – Sebanyak 707 pebulutangkis muda dari delapan negara mengikuti MilkLife Superliga Junior 2026 di GOR Djarum, Jati, Kudus, pada 2–8 November 2026. Turnamen beregu tersebut memperebutkan total hadiah lebih dari Rp1,4 miliar.

Peserta berasal dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Tiongkok, Taiwan, Polandia, dan Amerika Serikat. Kompetisi ini mempertandingkan empat kelompok usia, yakni U-13, U-15, U-17, dan U-19 untuk sektor putra dan putri.

Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation, Yoppy Rosimin, mengatakan turnamen ini menjadi sarana bagi atlet muda untuk mengembangkan kemampuan bermain dalam format beregu, yang relatif jarang ditemukan di kompetisi junior internasional.

“Ini wadah penting untuk menguji ketahanan mental para atlet muda di bawah tekanan. Melalui simulasi tekanan mental, kita dapat mengidentifikasi atlet yang memiliki ketahanan mental stabil,” kata Yoppy.

Menurut Yoppy, pengalaman bertanding dalam kompetisi beregu juga menjadi bekal bagi sejumlah atlet yang kemudian memperkuat tim Indonesia di level internasional. Pada Asian Games 2026 akhir September lalu, tim putra Indonesia mengalahkan China dengan skor 3-2 sekaligus mengakhiri penantian medali emas selama 28 tahun.

Direktur Superliga, Achmad Budiharto, mengatakan persaingan tahun ini semakin meluas dengan keikutsertaan klub asing di kelompok usia U-15. Pada penyelenggaraan sebelumnya, kehadiran klub asing hanya terdapat di kategori U-17 dan U-19.

“Berbeda dari tahun sebelumnya yang hanya di U-17 dan U-19, tahun ini kami perluas ke U-15. Tujuannya agar pemain Indonesia dapat pengalaman lawan asing lebih dini,” kata Budiharto.

Turnamen ini juga menjadi ajang uji coba sistem skor terbaru Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF), yakni 3x15 rally point system, yang dijadwalkan mulai berlaku pada Januari 2027.