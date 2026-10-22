Asian Para Games 2026: Ken/Audi Sumbang Perak dari Nomor Compound Beregu Campuran Para Panahan

JawaPos.com - Ken Swagumilang/Teodora Audi Ayudia Ferelly meraih medali perak nomor compound beregu campuran para panahan Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026 setelah kalah dari India pada pertandingan final di Okazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Square, Jepang, Kamis.

Audi/Ken kalah tipis 148-151 dari pasangan India Sheetal Devi/Toman Kumar dalam pertandingan yang berlangsung di tengah angin cukup kencang.

"Sangat bersyukur, sangat tidak disangka, terus senang," kata Audi.

Indonesia tertinggal 37-38 pada end pertama dan 73-77 setelah end kedua. Ken/Audi kemudian memperkecil ketertinggalan menjadi 110-113 pada end ketiga, tetapi gagal mengejar India setelah kedua pasangan sama-sama mencetak 38 angka pada end terakhir.

Audi mengakui pertandingan itu tidak mudah karena sudah berulang kali menghadapi pasangan India tanpa pernah menang.

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"Awal-awal kita kalah jauh, tetapi makin sering bertemu mereka makin berani," ujarnya.

Ken menilai angin menjadi tantangan tersendiri sehingga kemampuan beradaptasi dengan situasi pertandingan sangat menentukan ketepatan tembakan.

Pelatih para panahan Indonesia Rameez Ali Surya Negara mengapresiasi pencapaian kedua atletnya yang memenuhi target menembus final.