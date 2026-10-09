Fernando Alonso Siap Tampil di Reli Dakar 2027 Bersama Aston Martin

Fernando Alonso berencana tampil lagi di Reli Dakar 2027 bersama Aston Martin. Pembalap Spanyol itu ingin menjajal berbagai kategori balap. (FRANCK FIFE / AFP via Jawa Pos Koran)
JawaPos.com – Agenda Fernando Alonso setelah bertahan bersama Aston Martin tidak hanya terbatas soal Formula 1. Seperti dilaporkan Motorsport, pembalap asal Spanyol itu juga berencana untuk kembali tampil di Reli Dakar pada awal 2027 bersama pabrikan asal Inggris tersebut.
Ajang Reli Dakar 2027 pada 1–15 Januari di Arab Saudi itu akan menjadi penampilan kedua Alonso setelah menjalani debut pada 2020.
Dia akan mengendarai mobil Aston Martin yang disiapkan Prodrive dengan basis Dacia Sandrider. Basis mobil tersebut sebelumnya mengantarkan Nasser Al-Attiyah menjuarai Dakar 2026.
Meski sudah berusia 45 tahun, Alonso tetap termotivasi untuk mencoba berbagai kategori balap.
“Saya harus mencoba berbagai formula dan seri berbeda, belajar dari para spesialis di seri tersebut dan menjadi pembalap yang lebih lengkap. Itu sangat penting bagi saya dan saya masih tertarik dengan tantangan-tantangan tersebut,” ujar Alonso dikutip dari Motorsport.
Lebih lanjut, Alonso ingin mengikuti jejak pembalap lintas kategori yang banyak ditemui pada era sebelumnya. Salah satunya Mario Andretti.
Selain menjadi juara dunia F1 1978, Andretti juga pernah memenangkan Indy 500 dan Daytona 500.
“Saya mencoba menggunakan kekuatan itu untuk melakukan hal-hal yang dulu mungkin dilakukan pada 1960-an, 1980-an atau 1990-an, tetapi sekarang mungkin tidak ada yang mau mencobanya. Saya suka tantangan itu.”
Kabar soal Alonso tampil di Dakar ini pertama kali muncul di media Spanyol setelah dia melontarkan pernyataan yang penuh teka-teki saat Grand Prix Bahrain di Malaysia.
Dia mengisyaratkan akan adanya kejutan dalam beberapa minggu ke depan. Spekulasi tersebut juga ditanyakan kepada bos Aston Martin, Mike Krack, saat berada di Singapura.
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