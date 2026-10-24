Prediksi Skor Chelsea vs Tottenham Malam Ini: Xabi Alonso Incar 3 Poin, De Zerbi Siapkan Perlawanan

JawaPos.com - Chelsea akan menjamu Tottenham Hotspur pada pekan kedelapan Premier League 2026/2027 di Stamford Bridge, Sabtu (24/10/2026) malam. Pertandingan bertajuk Derby London ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk melanjutkan tren positif sekaligus memperkuat posisi di papan atas klasemen.

Laga Chelsea vs Tottenham dijadwalkan berlangsung mulai pukul 23.30 WIB.

Kedua tim datang dengan kondisi yang berbeda. Chelsea sedang berusaha menjaga momentum setelah meraih dua kemenangan beruntun, sedangkan Tottenham baru saja mengakhiri periode sulit dengan mengamankan tiga poin di pertandingan sebelumnya.

Chelsea memiliki modal cukup kuat untuk menghadapi rival sekotanya tersebut. Tim asuhan Xabi Alonso itu baru saja mengalahkan Everton dengan skor 2-0 pada 17 Oktober lalu. Sebelumnya, The Blues juga tampil meyakinkan saat membantai Bournemouth dengan skor 5-1.

Dua kemenangan tersebut memperlihatkan ketajaman lini serang Chelsea yang mulai menemukan konsistensi. Mereka telah mencetak 17 gol dari tujuh pertandingan Premier League musim ini. Catatan tersebut menempatkan Chelsea sebagai salah satu tim paling produktif di kompetisi, hanya kalah dari Brighton dan Manchester City.

Kemenangan atas Everton juga memiliki arti penting bagi pertahanan Chelsea. Mereka akhirnya kembali mencatatkan clean sheet setelah sebelumnya melewati 22 pertandingan Premier League tanpa mampu mengakhiri laga dengan gawang tidak kebobolan.

Pedro Neto menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan menjelang derby ini. Winger asal Portugal tersebut mencetak dua gol saat Chelsea mengalahkan Everton. Performa itu bisa menjadi tambahan kepercayaan diri bagi lini depan tuan rumah ketika menghadapi Tottenham.

Selain Neto, Chelsea masih memiliki Cole Palmer dan Joao Pedro yang berpotensi memberikan ancaman serius. Palmer mempunyai catatan bagus ketika menghadapi Tottenham, dengan kontribusi lima gol dalam lima penampilan di Premier League melawan rival sekotanya tersebut.