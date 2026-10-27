Xabi Alonso Tegaskan Masih Percaya Mike Penders Usai Insiden Gol Bunuh Diri

JawaPos.com - Xabi Alonso menegaskan bahwa Chelsea masih menaruh kepercayaan kepada Mike Penders meskipun sang kiper melakukan kesalahan fatal dalam kekalahan 0-2 dari Tottenham Hotspur di Stamford Bridge, Sabtu.

Penders menjalani debutnya sebagai starter di Premier League dalam pertandingan tersebut. Namun, momen yang seharusnya menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya justru berakhir mengecewakan ketika ia meninju bola ke gawangnya sendiri saat menghadapi situasi tendangan sudut pada menit ke-77.

Kesalahan itu membantu Tottenham membuka keunggulan sebelum Mathys Tel memastikan kemenangan tim tamu melalui gol pada menit ke-87. Chelsea juga harus menuntaskan pertandingan dengan 10 pemain setelah Cole Palmer menerima kartu kuning kedua dan diusir keluar lapangan.

Baca Juga:Xabi Alonso Ungkap Alasan Memilih Chelsea dan Target Jangka Panjang The Blues

Meski hasil pertandingan mengecewakan, Alonso tidak ingin satu kesalahan membuat kepercayaan terhadap Penders hilang. Pelatih Chelsea tersebut bahkan memastikan bahwa kiper berusia 21 tahun itu tetap menjadi starter ketika The Blues menghadapi Liverpool pada putaran keempat Piala Carabao, Rabu.

Alonso Tegaskan Chelsea Tetap Percaya kepada Penders

Melansir ESPN, Alonso memahami bahwa kesalahan merupakan bagian dari sepak bola. Menurutnya, hal terpenting bagi seorang pemain adalah kemampuan untuk belajar, bangkit, dan kembali menunjukkan kualitasnya setelah mengalami momen sulit.

"Ini bagian dari bisnis; Anda perlu mengatasi kesalahan dan kami tetap percaya pada Mike."

"Kita menang dan kalah bersama, dan menangani kesalahan adalah bagian dari pekerjaan, baik kesalahan saya sendiri maupun semua orang."