Persebaya Hadapi Western Australia, Peluang Emas Delapan Pemain Tanpa Menit Bermain

JawaPos.com - Sebanyak delapan pemain Persebaya Surabaya tercatat belum mendapatkan menit bermain pada musim 2026/2027, baik di Super League maupun I.League Cup. Karena itu, laga menghadapi Western Australia Football Team menjadi kesempatan bagi pelatih Bernardo Tavares untuk menguji kedalaman skuad.

Pertandingan internasional tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (15/11/2026), saat kompetisi domestik memasuki jeda FIFA Matchday.

Bertajuk International Friendly Game, pertandingan ini bukan sekadar ajang persahabatan antara dua tim dari negara berbeda. Bagi Green Force, laga tersebut menjadi momentum untuk memberikan kesempatan kepada pemain yang belum tampil, pemain yang baru pulih dari cedera, maupun talenta muda.

Bernardo Tavares memiliki ruang untuk mengevaluasi kondisi pemain yang selama ini kesulitan menembus susunan utama. Kesempatan tersebut cukup berharga mengingat persaingan mendapatkan menit bermain di Persebaya berlangsung ketat sejak awal musim.

Berdasarkan data Transfermarkt yang dihimpun menjelang pertandingan, terdapat delapan pemain Persebaya dengan catatan nol menit bermain. Mereka berasal dari empat sektor berbeda, mulai penjaga gawang, pertahanan, lini tengah, hingga penyerangan.

Siapa Saja 8 Pemain Persebaya yang Belum Mendapatkan Menit Bermain? Delapan pemain Persebaya yang belum mencatatkan penampilan musim ini terdiri atas dua kiper, dua bek, dua gelandang, dan dua penyerang.

Di posisi penjaga gawang, Lutfi Masrohan dan Muhammad Ilham Al-Arif masuk dalam daftar pemain dengan nol menit bermain. Keduanya berpeluang memanfaatkan pertandingan persahabatan ini untuk menunjukkan kualitas sekaligus meningkatkan persaingan di sektor penjaga gawang.

Sementara itu, Randy May dan Mikael Tata menjadi dua nama dari sektor pertahanan yang belum memperoleh kesempatan tampil. Pertandingan melawan Western Australia Football Team dapat menjadi panggung bagi keduanya untuk memperlihatkan kesiapan menghadapi tuntutan permainan tim utama.

Persaingan serupa terjadi di lini tengah. Ichsas Baihaqi dan Paulinus Kapi juga belum mencatatkan menit bermain. Keduanya memiliki kesempatan memperlihatkan kemampuan menjalankan instruksi taktik apabila dipercaya turun dalam pertandingan internasional tersebut.