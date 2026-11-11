Prediksi Skor Bangladesh vs Sri Lanka: Harimau Bengal Bidik Kemenangan Tipis

JawaPos.com - Prediksi skor Bangladesh vs Sri Lanka mengarah pada kemenangan tipis tuan rumah dalam pertandingan SAFF Championship 2026 di Bangabandhu National Stadium, Dhaka, Rabu (11/11/2026), pukul 21.00 WIB.

Bangladesh membawa modal kemenangan atas Bhutan, sedangkan Sri Lanka datang dengan performa yang belum konsisten, terutama dalam menjaga pertahanan.

Pertemuan kedua tim diperkirakan berlangsung ketat. Kekuatan mereka relatif berimbang jika melihat sejumlah hasil pertandingan sebelumnya.

Bangladesh lebih diunggulkan berkat keuntungan bermain di kandang. Namun, Sri Lanka tetap berpotensi memberikan kejutan melalui serangan balik cepat.

Bangladesh Punya Modal Kemenangan, Mampukah Harimau Bengal Melanjutkan Tren Positif? Bangladesh menyambut pertandingan melawan Sri Lanka dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan Bhutan 1-0 pada 5 November 2026.

Kemenangan tersebut memperlihatkan kemampuan Harimau Bengal menjaga organisasi pertahanan sekaligus memanfaatkan peluang untuk mengamankan hasil positif.

Sebelumnya, Bangladesh juga berhasil mencatat kemenangan 2-1 saat menghadapi San Marino dalam pertandingan tandang pada 5 Juni 2026.

Dua hasil tersebut menjadi modal penting bagi tuan rumah untuk menghadapi lawan yang memiliki karakter permainan relatif seimbang.

Meski demikian, performa Bangladesh belum sepenuhnya stabil ketika menghadapi tim dengan kualitas teknik lebih baik. Kekalahan 0-1 dari Singapura dan 0-3 dari Vietnam memperlihatkan sejumlah kelemahan yang masih perlu diperbaiki.