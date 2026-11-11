Prediksi Skor India vs Maladewa: Blue Tigers Siap Menang Telak, Lanjutkan Tren Positif

JawaPos.com - Timnas India berpeluang meraih kemenangan atas Timnas Maladewa dalam pertandingan SAFF Championship 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Nasional Bangabandhu, Dhaka, Bangladesh, Rabu (11/11/2026), pukul 16.30 WIB.

Blue Tigers datang dengan modal kemenangan 3-2 atas Pakistan. Sementara itu, Maladewa sedang terpuruk setelah menelan lima kekalahan beruntun tanpa mencetak satu gol pun.

Pertandingan India melawan Maladewa menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk mengevaluasi kekuatan menjelang agenda internasional berikutnya. India berusaha mempertajam produktivitas serangan, sedangkan Maladewa menghadapi tantangan besar untuk menghentikan rentetan hasil negatif.

Perbedaan performa kedua kesebelasan terlihat cukup mencolok berdasarkan lima pertandingan terakhir. India masih mampu mencetak enam gol, sedangkan Maladewa gagal membobol gawang lawan dan harus menerima 20 gol dalam periode serupa.

Kondisi tersebut membuat India lebih diunggulkan untuk mengendalikan jalannya pertandingan. Namun, kelemahan pertahanan Blue Tigers tetap menjadi perhatian karena mereka telah kebobolan 14 gol dalam lima pertandingan terakhir.

Pratinjau India vs Maladewa: Blue Tigers Punya Modal Lebih Meyakinkan India memasuki pertandingan menghadapi Maladewa dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan Pakistan 3-2 pada 5 November 2026.

Kemenangan tersebut menjadi sinyal positif bagi Blue Tigers setelah sebelumnya mengalami kesulitan menghadapi sejumlah lawan dengan kualitas lebih tinggi.

Dalam lima pertandingan terakhir, India mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Mereka berhasil mencetak enam gol, tetapi lini pertahanannya masih rapuh dengan total 14 kali kebobolan.

Dua kekalahan terbesar dialami India ketika menghadapi Brasil dan Uruguay pada Oktober 2026. Blue Tigers dihajar Brasil 0-4 pada 3 Oktober sebelum kembali menelan kekalahan telak 1-6 dari Uruguay tiga hari kemudian.