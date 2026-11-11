Persebaya vs Western Australia: Charity Game untuk Donasi Alat Tulis Anak Panti Asuhan

JawaPos.com - Persebaya Surabaya akan menggelar pertandingan amal melawan Western Australia Football Team di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (15/11/2026), pukul 19.30 WIB.

Bertajuk Charity Game, laga persahabatan internasional ini menjadi ajang penggalangan donasi alat tulis bagi anak-anak panti asuhan di Jawa Timur. Pertandingan tersebut juga menjadi kesempatan bagi pemain Green Force untuk menambah menit bermain.

Melalui pengumuman di akun Instagram resminya, Persebaya memastikan pendapatan penjualan tiket akan disalurkan dalam bentuk bantuan alat tulis. Suporter yang hadir di stadion juga dapat menyumbangkan perlengkapan sekolah melalui titik donasi yang telah disiapkan panitia.

Persebaya mengajak Bonek-Bonita untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial tersebut. Dengan demikian, pertandingan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga membawa misi kemanusiaan.

Donasi Alat Tulis Bisa Disalurkan di Dua Lokasi Persebaya menyediakan dua titik pengumpulan donasi alat tulis bagi penonton yang menghadiri pertandingan melawan Western Australia Football Team. Lokasinya berada di Gate 17 dan Lobby Super Fans Stadion Gelora Bung Tomo.

Keberadaan titik donasi tersebut memungkinkan Bonek-Bonita terlibat langsung dalam kegiatan kemanusiaan. Bantuan yang terkumpul nantinya ditujukan kepada anak-anak panti asuhan di berbagai wilayah Jawa Timur.

“Sebuah pertandingan untuk berbagi dan memberi arti lebih,” tulis Persebaya melalui akun Instagram resminya.

Klub berjuluk Green Force itu juga menjelaskan bahwa pendapatan tiket akan dialokasikan untuk pengadaan alat tulis.

“Pendapatan tiket akan didonasikan dalam bentuk alat tulis kepada panti asuhan di Jawa Timur. Penonton yang hadir juga dapat berpartisipasi melalui titik donasi di Gate 17 dan Lobby Super Fans,” tulis Persebaya.