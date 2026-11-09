PSSI Respons Kabar Alta Ballah Dipanggil Timnas Liberia

JawapPos.com - Bek sayap Dewa United, Alta Ballah, mendapat panggilan Federasi Sepak Bola Liberia untuk memperkuat Timnas Liberia. PSSI, melalui Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, merespons kabar tersebut.

“Saya belum (tahu). Alta Ballah Dewa (United) ya?” kata Sumardji kepada awak media termasuk JawaPos.com, Senin (9/11/2026).

Sumardji mengungkapkan bahwa PSSI hingga kini belum menerima informasi resmi terkait kabar tersebut. Bahkan, ia mengaku baru mendengar rumor tersebut dari awak media.

“Sampai detik ini, kami dari federasi, saya dari BTN belum dapat informasi. Ini baru dapat info dari teman-teman,” ungkap Sumardji.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa Alta Ballah dipanggil Timnas Liberia untuk menghadapi Tanjung Verde dalam lanjutan Grup K Kualifikasi Piala Afrika 2026. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Estadio Nacional, pada 13 November 2026.

Hanya saja, tidak ada nama Alta Ballah dalam daftar pemain yang telah dirilis Federasi Sepak Bola Liberia untuk mengarungi agenda FIFA Matchday November 2026.

Meski demikian, Alta Ballah mengonfirmasi bahwa kabar tersebut benar adanya. Anak dari Anthony Joma Ballah itu bahkan mengaku telah menerima pemanggilan dari PSSI-nya Liberia sejak pekan lalu.

“Benar, pemanggilan dari Federasi Sepak Bola Liberia sudah masuk sejak minggu lalu untuk pertandingan Kualifikasi Piala Afrika melawan Cape Verde. Mengenai kemungkinan keberangkatan, saya sudah berdiskusi dengan papa dan manajer,” ucap Alta Ballah dalam keterangan resmi Dewa United.