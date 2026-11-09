Alta Ballah Akui Dapat Panggilan Liberia, Tegaskan Timnas Indonesia Jadi Prioritas

JawaPos.com - Bek sayap Dewa United, Alta Ballah, mengonfirmasi telah menerima panggilan dari Federasi Sepak Bola Liberia untuk memperkuat Timnas Liberia. Namun, ia menegaskan bahwa Timnas Indonesia masih menjadi prioritas utamanya.

Alta Ballah diproyeksi untuk membela Timnas Liberia menghadapi Tanjung Verde pada Grup K Kualifikasi Piala Afrika (AFCON). Pertemuan pertama kedua tim dijadwalkan pada 13 November 2026 di Estadio Nacional, Tanjung Verde.

Alta Ballah mengaku menerima pemanggilan tersebut sejak pekan lalu. Pemain yang memiliki darah Liberia dari sang ayah, Anthony Jomah Ballah, itu juga telah membicarakan peluang tersebut bersama keluarga dan manajernya.

“Benar, pemanggilan dari Federasi Sepak Bola Liberia sudah masuk sejak minggu lalu untuk pertandingan Kualifikasi Piala Afrika melawan Cape Verde. Mengenai kemungkinan keberangkatan, saya sudah berdiskusi dengan papa dan manajer,” kata Alta Ballah dalam keterangan resmi Dewa United, Senin (9/11/2026).

Hanya saja, pemain berusia 25 tahun itu memprioritaskan Indonesia. Alta Ballah optimistis dirinya cepat atau lambat mendapatkan kesempatan memperkuat Timnas Indonesia.

“Namun, untuk saat ini saya masih ingin memprioritaskan Indonesia karena kami percaya kesempatan untuk membela Timnas Indonesia masih terbuka. Saya ingin terlebih dahulu memperjuangkan kesempatan tersebut,” sambungnya.

Alta Ballah menjelaskan, keinginannya untuk membela Timnas Indonesia tidak terlepas dari ikatan kuat yang dimilikinya dengan Tanah Air. Lahir dan besar di Indonesia, dia juga mengenyam pendidikan serta mengembangkan kemampuan sepak bolanya di negara ini.

Perjalanan kariernya di kompetisi sepak bola Indonesia turut memperkuat keinginan tersebut. Setelah memperkuat Persita Tangerang dan Persebaya Surabaya, Alta Ballah kini menjadi bagian dari Dewa United.

“Indonesia sangat dekat dengan saya karena saya lahir dan besar di sini. Saya juga bersekolah dan memulai perjalanan sepak bola di Indonesia. Jadi, tentu saja ada ikatan yang sangat kuat dengan negara ini. Itu yang membuat saya masih ingin berusaha dan memprioritaskan kesempatan untuk membela Timnas Indonesia terlebih dahulu,” lanjutnya.

Meski demikian, ia tidak menampik bahwa Liberia juga memiliki ikatan emosional tersendiri baginya. Hubungan keluarga dengan sang ayah membuat peluang membela negara tersebut tetap menjadi salah satu pertimbangan dalam perjalanan karier internasionalnya.

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