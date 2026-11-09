Dewa United Kirim Alta Ballah ke Timnas Liberia, Siap Hadapi Cape Verde!

JawaPos.com - Pemain Dewa United Alta Ballahdikabarkan mendapat panggilan untuk memperkuat Timnas Liberia pada agenda FIFA Matchday November 2026.

Informasi pemanggilan bek kiri berusia 25 tahun itu disampaikan melalui laporan yang menyebutkan bahwa ayah Alta Ballah, mantan pemain Timnas Liberia yang lama berkarir di Liga Indonesia Anthony Jomma Ballah, telah mengonfirmasi kabar tersebut.

Jika benar bergabung dengan skuad Liberia, Alta Ballah berpeluang menjalani pengalaman baru di level internasional.

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Dia sebelumnya pernah mendapat kesempatan dipanggil TC Timnas Indonesia pada 2021 di era Shin Tae Yong.

Kini, pemain yang memiliki darah Liberia-Indonesia memperkuat negara asal sang ayah, ibunya berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Dalam agenda internasional November ini, timnas Liberia dijadwalkan menghadapi Cape Verde dalam pertandingan kualifikasi Piala Afrika 2027 atau Africa Cup of Nations (AFCON) 2027.

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Pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi Liberia untuk memperjuangkan tiket menuju putaran final turnamen sepak bola terbesar di benua Afrika tersebut.

Nama Alta Ballah sebenarnya bukan sosok asing bagi sepak bola Indonesia.