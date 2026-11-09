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Penulis: Andika Rachmansyah
Selasa, 10 November 2026 | 02.34 WIB

Profil Alta Ballah, Pemain Indonesia Eks Persebaya Dipanggil Timnas Liberia

Alta Ballah (kanan) saat membela Persebaya Surabaya dibayangi bek sayap Gresik United Gardhika Arya dalam laga uji coba di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik. (Persebaya)

JawaPos.com - Nama pemain Dewa United, Alta Ballah, mendadak jadi perbincangan hangat pencinta sepak bola Indonesia. Pemain kelahiran Tangerang, 30 Desember 2000, itu dilaporkan mendapat panggilan untuk membela Timnas Liberia. 

Meski berstatus sebagai pemain berkebangsaan Indonesia, Alta Ballah memiliki garis keturunan Liberia. Garis keturunan tersebut didapat dari sang ayah, Anthony Jomah Ballah.

Anthony Jomah Ballah merupakan pemain asal Liberia yang memiliki rekam jejak panjang dalam sepak bola Indonesia. Mengutip Transfermarkt, ia menghabiskan kariernya bersama klub Tanah Air seperti PSM Makassar, Persebaya Surabaya, PSIS Semarang, Arema Malang, hingga Persitema sebelum memutuskan gantung sepatu.

Selain itu, Anthony Jomah Ballah juga pernah membela Timnas Liberia. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu menjalani debut pada 4 September 2004 dengan mencatatkan penampilannya sebanyak tiga kali. 

Karena itu, Alta Ballah memiliki peluang untuk membela Timnas Liberia. Namun, di sisi lain, pemain Dewa United tersebut juga masih punya peluang untuk memperkuat Timnas Indonesia lantaran memiliki ibu yang berdarah Indonesia dan lahir di Indonesia.

Meskipun, hingga saat ini, Alta Ballah belum pernah mendapatkan kesempatan membela Timnas Indonesia. Pemain berusia 25 tahun tersebut tak pernah dilirik mulai dari era Shin Tae-yong hingga John Herdman.

Alta Ballah pun mengonfirmasi kebenaran kabar dirinya dipanggil oleh Federasi Sepak Bola Liberia. Ia diproyeksi untuk membela skuad berjuluk Lone Stars itu menghadapi Tanjung Verde pada Grup K Kualifikasi Piala Afrika (AFCON) 2027. 

Pemain bernama lengkap Altalariq Erfa Aqsal Ballah tersebut mengaku telah membicarakan peluang tersebut bersama keluarga dan manajernya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa Indonesia masih menjadi prioritas utamanya saat ini.

“Benar, pemanggilan dari Federasi Sepak Bola Liberia sudah masuk sejak minggu lalu untuk pertandingan Kualifikasi Piala Afrika melawan Cape Verde. Mengenai kemungkinan keberangkatan, saya sudah berdiskusi dengan papa dan manajer,” ujar Alta Ballah dalam keterangan resmi Dewa United, Senin (9/11/2026). 

“Namun, untuk saat ini saya masih ingin memprioritaskan Indonesia karena kami percaya kesempatan untuk membela Timnas Indonesia masih terbuka. Saya ingin terlebih dahulu memperjuangkan kesempatan tersebut,” tegasnya.

Tak heran jika Alta Ballah dilirik oleh PSSI-nya Liberia. Pasalnya, pemain berusia 25 tahun bisa dibilang merupakan salah satu pemain potensial yang dimiliki Indonesia. 

Editor: Edi Yulianto
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