Kalah Dramatis dari Dewa United, Pelatih PSIM Soroti Keputusan Wasit

JawaPos.com - Tuan rumah PSIM Yogyakarta harus mengakui keunggulan Dewa United 1-2 dalam laga pekan kesembilan Super League 2026/2027 di Stadion Sultan Agung Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (6/11).
Gol dramatis tercipta pada menit krusial masa tambahan waktu.
Kedua tim bermain agresif dan saling menyerang sejak peluit pertama dibunyikan.
Gol pembuka Dewa United tercipta pada menit ke-10 melalui tendangan penalti yang dieksekusi Denilson Junior yang membuat mereka unggul 1-0.
Hingga babak pertama berakhir, PSIM Yogyakarta masih tertinggal satu gol.
Pada babak kedua, tepatnya menit ke-66 pemain PSIM Yogyakarta Ezequiel Vidal mencetak gol melalui sundulan keras yang tidak mampu dijangkau penjaga gawang Dewa United.
Gol tersebut membuat kedudukan menjadi imbang 1-1.
Pada menit ke-70, sundulan keras pemain Dewa United Jean Mangabeira mengancam gawang PSIM Yogyakarta.
Namun, bola gagal menjadi gol setelah membentur mistar gawang yang dijaga Cahya Supriadi.
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