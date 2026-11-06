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Penulis: Antara
Sabtu, 7 November 2026 | 04.19 WIB

Kalah Dramatis dari Dewa United, Pelatih PSIM Soroti Keputusan Wasit

 

Pertandingan PSIM Yogyakarta melawan Dewa United dalam pekan kesembilan Super League 2026/2027 di Stadion Sultan Agung Bantul. (Agung Dwi Prakoso/Antara)

JawaPos.com - Tuan rumah PSIM Yogyakarta harus mengakui keunggulan Dewa United 1-2 dalam laga pekan kesembilan Super League 2026/2027 di Stadion Sultan Agung Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (6/11).

Gol dramatis tercipta pada menit krusial masa tambahan waktu.

Kedua tim bermain agresif dan saling menyerang sejak peluit pertama dibunyikan.

Gol pembuka Dewa United tercipta pada menit ke-10 melalui tendangan penalti yang dieksekusi Denilson Junior yang membuat mereka unggul 1-0.

Hingga babak pertama berakhir, PSIM Yogyakarta masih tertinggal satu gol.

Pada babak kedua, tepatnya menit ke-66 pemain PSIM Yogyakarta Ezequiel Vidal mencetak gol melalui sundulan keras yang tidak mampu dijangkau penjaga gawang Dewa United.

Gol tersebut membuat kedudukan menjadi imbang 1-1.

Pada menit ke-70, sundulan keras pemain Dewa United Jean Mangabeira mengancam gawang PSIM Yogyakarta.

Namun, bola gagal menjadi gol setelah membentur mistar gawang yang dijaga Cahya Supriadi.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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