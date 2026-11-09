Rizky Ridho Doakan Persebaya Surabaya Segera Bangkit dari Masa Sulit

Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho saat laga lawan Persebaya Surabaya pada pertandingan Super League di Jakarta Internasional Stadion. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho turut menyoroti kondisi Persebaya Surabaya yang sedang dalam tren negatif. Ridho mendoakan mantan timnya bisa melewati masa sulit dan segera bangkit ke papan atas klasemen Super League 2026/2027.
Persebaya Surabaya belum menunjukkan konsistensinya di Super League 2026/2027.
Teranyar, tim berjuluk Green Force itu menelan kekalahan 0-1 dari Persija Jakarta dalam pertandingan pekan kesembilan Super League.
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Kekalahan tersebut memperpanjang catatan negatif Persebaya.
Sebelum kalah dari Persija, Green Force menelan kekalahan dari Kendal Tornado di ajang League Cup dan ditahan imbang Persijap Jepara di Super League.
Menanggapi situasi klub masa mudanya, Ridho menyadari Persebaya dalam situasi yang berat.
Namun, bek berusia 24 tahun itu mengungkapkan bahwa para pemain Green Force telah mengerahkan segalanya demi meraih kemenangan saat menghadapi Persija, tetapi belum beruntung.
“Situasi di Persebaya saat ini memang sedang tidak mudah. Kita tahu Persebaya sangat membutuhkan kemenangan pada pertandingan, dan kami sudah mengantisipasi motivasi tinggi mereka,” kata Ridho usai pertandingan Persija vs Persebaya, dikutip Senin (9/11).
“Mereka menunjukkan daya juang yang luar biasa sehingga sangat menyulitkan kami. Kemenangan kami ini pun ada faktor keberuntungan,” sambung dia.
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