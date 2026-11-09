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Penulis: Andika Rachmansyah
Senin, 9 November 2026 | 18.40 WIB

Bukan Laga Biasa, Kapten Persija Rizky Ridho Selalu Gugup saat Persija Hadapi Persebaya

Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho. (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho mengaku selalu gugup ketika harus menghadapi Persebaya Surabaya.

Bagi Ridho, pertandingan tersebut bukan laga biasa mengingat Persebaya adalah klub kota kelahirannya, Surabaya. 

Persija sukses menumbangkan Persebaya dengan skor tipis 1-0 di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11).

Gol kemenangan tim berjuluk Macan Kemayoran itu dicetak melalui kaki Ivan Mamut pada menit ke-89. 

Dalam pertandingan tersebut, Ridho dipercaya pelatih Shin Tae-yong untuk tampil sejak menit awal.

Bek berusia 24 tahun itu tampil solid mengawal lini pertahanan Persija ketika menghadapi mantan klubnya tersebut. 

Selepas pertandingan, Ridho mengaku selalu dibayangi rasa gugup setiap menghadapi Persebaya.

Dia menyebut, menghadapi klub masa kecil sekaligus kota kelahirannya bukan hal yang mudah.

Terlebih, Green Force -julukan Persebaya- adalah klub yang membesarkan namanya. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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