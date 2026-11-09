Bernardo Tavares Akui Persebaya Punya Banyak Pekerjaan Rumah Usai Kalah dari Persija

Bernardo Tavares tak mau banyak janji usai Persebaya kalah dari Persija. Ia memilih fokus bekerja keras. (Dok. I.League)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya masih belum menemukan konsistensi permainan hingga pekan kesembilan Super League 2026/2027. Kekalahan dari Persija Jakarta di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11) malam, kembali menjadi sorotan setelah Green Force gagal membawa pulang poin dari ibu kota.
Hasil tersebut menambah tekanan terhadap pelatih Bernardo Tavares. Apalagi, sebelum menghadapi Persija, Persebaya juga belum mendapatkan hasil maksimal dalam pertandingan melawan Persijap Jepara dan Kendal Tornado FC di I.League Cup 2026/2027.
Situasi ini membuat pekerjaan Bernardo Tavares semakin berat. Dia dituntut segera membenahi performa tim sekaligus mengembalikan kepercayaan suporter yang berharap Persebaya bisa kembali bersaing di papan atas.
Meski demikian, pelatih asal Portugal itu tidak ingin memberikan janji berlebihan. Dia menegaskan hanya bisa memastikan bahwa dirinya dan tim akan terus bekerja keras untuk memperbaiki keadaan.
"Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa selain kerja keras. Sejak hari pertama saya tiba, orang-orang meminta dan menginginkan banyak hal, saya tidak pernah menjanjikan apa pun. Saya hanya menjanjikan kerja keras. Jadi, saya sedang bekerja," tuturnya.
Bernardo juga memahami bahwa dukungan suporter menjadi bagian penting dalam perjalanan Persebaya. Dia memberikan apresiasi kepada Bonek dan Bonita yang tetap hadir langsung di JIS untuk mendukung tim, meskipun kondisi klub sedang tidak ideal.
Menurutnya, kehadiran suporter tersebut menjadi bentuk dukungan yang patut dihargai. Sayangnya, Persebaya belum mampu membalas kepercayaan itu dengan hasil positif.
"Hal yang bisa saya kendalikan adalah pekerjaan saya. Hal-hal lainnya berada di luar kendali saya. Tetapi saya sangat mengapresiasi Bonek dan Bonita yang hadir di sini hari ini. Sayangnya kami tidak bisa mempersembahkan poin," ujar Bernardo.
Kekalahan dari Persija juga menyisakan kekecewaan tersendiri karena Persebaya harus kebobolan melalui gol Ivan Mamut menjelang pertandingan berakhir.
Bernardo mengaku tidak mudah melihat kondisi para pemain setelah pertandingan. Dia memahami kekecewaan yang dirasakan anak asuhnya, terutama karena mereka sudah berusaha mendapatkan hasil terbaik sepanjang laga.
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Jawa Pos
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