Persib Berduka atas Meninggalnya Bobotoh Asal Bogor Dalam Kecelakaan

JawaPos.com - PT Persib Bandung Bermartabat menyampaikan duka cita atas meninggalnya salah seorang Bobotoh asal Bogor.
Roby Kurniawan meninggal dalam kecelakaan lalu lintas di ruas Tol Tegal KM 282, Jawa Tengah, Minggu sekitar pukul 07.00 WIB.
Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum dan seluruh pihak yang turut merasakan kehilangan atas musibah tersebut.
Baca Juga:Olahraga Sambil Beramal, BWI Ajak Masyarakat Jaga Kelestarian Lingkungan lewat Waqf Run 2026
“Atas nama manajemen, pemain, tim, dan seluruh keluarga besar Persib, kami menyampaikan dukacita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya almarhum Roby Kurniawan," tutur Adhitia Putra Herawan.
"Kami turut merasakan kesedihan yang mendalam dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan,” ujar Adhitia dalam keterangan yang diterima di Bandung.
Almarhum diketahui tengah melakukan perjalanan bersama sejumlah rekan sesama Bobotoh dari Bogor menuju Semarang untuk mendukung Persib Bandung.
Maung Bandung akan menghadapi Java United FC pada kompetisi Super League 2026/2027 di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11) pukul 19.00 WIB.
Sebagai bentuk penghormatan, seluruh pemain dan tim Persib akan mengenakan pita hitam saat menghadapi Java United FC di Stadion Jatidiri.
Persib juga berencana mengunjungi rumah duka di kawasan Parung, Bogor, untuk menyampaikan belasungkawa secara langsung sekaligus memberikan dukungan kepada keluarga almarhum.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Prediksi Skor Madura United vs Arema FC: Pertarungan Seru Ze Gomes dan Andre Caldas
Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!
Prediksi Skor Toulouse vs Strasbourg: Les Violets Berusaha Akhiri Paceklik Gol di Kandang
Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun
Prediksi Skor PSIM Yogyakarta vs Dewa United: Banten Warriors Curi Kemenangan di Sultan Agung
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022