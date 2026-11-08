Persib Berduka atas Meninggalnya Bobotoh Asal Bogor Dalam Kecelakaan

Graha Persib di Kota Bandung. (Rubby Jovan/Antara)

JawaPos.com - PT Persib Bandung Bermartabat menyampaikan duka cita atas meninggalnya salah seorang Bobotoh asal Bogor.

Roby Kurniawan meninggal dalam kecelakaan lalu lintas di ruas Tol Tegal KM 282, Jawa Tengah, Minggu sekitar pukul 07.00 WIB.

Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum dan seluruh pihak yang turut merasakan kehilangan atas musibah tersebut.

“Atas nama manajemen, pemain, tim, dan seluruh keluarga besar Persib, kami menyampaikan dukacita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya almarhum Roby Kurniawan," tutur Adhitia Putra Herawan.

"Kami turut merasakan kesedihan yang mendalam dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan,” ujar Adhitia dalam keterangan yang diterima di Bandung.

Almarhum diketahui tengah melakukan perjalanan bersama sejumlah rekan sesama Bobotoh dari Bogor menuju Semarang untuk mendukung Persib Bandung.

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Maung Bandung akan menghadapi Java United FC pada kompetisi Super League 2026/2027 di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11) pukul 19.00 WIB.

Sebagai bentuk penghormatan, seluruh pemain dan tim Persib akan mengenakan pita hitam saat menghadapi Java United FC di Stadion Jatidiri.