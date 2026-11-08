Barito Putera dan RANS Nusantara Berbagi Poin setelah Imbang 1-1

JawaPos.com - PS Barito Putera dan RANS Nusantara FC berbagi satu poin setelah bermain imbang 1-1 pada pertandingan pekan kesembilan Grup B Wilayah Timur Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Minggu (8/11).
Bermain di hadapan pendukung sendiri, Barito mendapat perlawanan ketat sejak awal pertandingan dari RANS Nusantara FC.
RANS lebih dahulu mengambil inisiatif melalui penguasaan bola dan kombinasi umpan pendek, sebelum tuan rumah mulai menemukan ritme permainan dan membangun serangan untuk menekan pertahanan lawan.
Barito memperoleh peluang berbahaya pada menit ke-15 melalui serangan Bima Reksa.
Dari sisi kiri dilanjutkan umpan silang ke kotak penalti, disambut Murilo Mendes dan diteruskan Muhammad Aimar kepada Cornelius Homay.
Tapi sentuhan terakhir sang pemain masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan penjaga gawang lawan.
Tekanan tuan rumah berlanjut melalui sundulan Renan Alves pada menit ke-31 yang memanfaatkan sepak pojok Bima Reksa.
Setelah itu, tendangan keras Cornelius Homay empat menit kemudian setelah melewati beberapa pemain lawan.
Tapi kedua peluang tersebut belum mampu mengubah kedudukan.
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