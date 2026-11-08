Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Penulis: Antara
Senin, 9 November 2026 | 06.56 WIB

Barito Putera dan RANS Nusantara Berbagi Poin setelah Imbang 1-1

 

PS Barito Putera bermain imbang 1-1 kontra Rans Nusantara FC pada pertandingan pekan kesembilan Grup B Wilayah Timur Pegadaian Championship. (Tumpal Andani Aritonang/Antara)

JawaPos.com - PS Barito Putera dan RANS Nusantara FC berbagi satu poin setelah bermain imbang 1-1 pada pertandingan pekan kesembilan Grup B Wilayah Timur Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Minggu (8/11).

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Barito mendapat perlawanan ketat sejak awal pertandingan dari RANS Nusantara FC.

RANS lebih dahulu mengambil inisiatif melalui penguasaan bola dan kombinasi umpan pendek, sebelum tuan rumah mulai menemukan ritme permainan dan membangun serangan untuk menekan pertahanan lawan.

Barito memperoleh peluang berbahaya pada menit ke-15 melalui serangan Bima Reksa.

Dari sisi kiri dilanjutkan umpan silang ke kotak penalti, disambut Murilo Mendes dan diteruskan Muhammad Aimar kepada Cornelius Homay.

Tapi sentuhan terakhir sang pemain masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan penjaga gawang lawan.

Tekanan tuan rumah berlanjut melalui sundulan Renan Alves pada menit ke-31 yang memanfaatkan sepak pojok Bima Reksa.

Setelah itu, tendangan keras Cornelius Homay empat menit kemudian setelah melewati beberapa pemain lawan.

Tapi kedua peluang tersebut belum mampu mengubah kedudukan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Djanur Waspadai Ketajaman Jan Martin Andersen Jelang Laga Barito Putera vs RANS Nusantara FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Djanur Waspadai Ketajaman Jan Martin Andersen Jelang Laga Barito Putera vs RANS Nusantara FC

Minggu, 8 November 2026 | 20.14 WIB

Prediksi Barito Putera vs RANS Nusantara FC: Laskar Antasari Incar Kemenangan Kelima Beruntun - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Barito Putera vs RANS Nusantara FC: Laskar Antasari Incar Kemenangan Kelima Beruntun

Minggu, 8 November 2026 | 15.43 WIB

Jelang Hadapi RANS, Djadjang Nurdjaman Benahi Pertahanan dan Finishing Barito Putera - Image
Sepak Bola Indonesia

Jelang Hadapi RANS, Djadjang Nurdjaman Benahi Pertahanan dan Finishing Barito Putera

Sabtu, 7 November 2026 | 07.36 WIB

Terpopuler

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS - Image
1

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

4

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

5

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

6

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

7

Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A

8

Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun

9

Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol

10

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore