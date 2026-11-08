Djanur Waspadai Ketajaman Jan Martin Andersen Jelang Laga Barito Putera vs RANS Nusantara FC

JawaPos.com - Barito Putera bertekad mengamankan poin penuh saat menjamu RANS Nusantara FC pada pekan kesembilan Championship 2026/2027.

Pertandingan yang sekaligus menjadi penutup putaran pertama tersebut akan berlangsung di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Minggu (8/11) sore.

Laskar Antasari memiliki kepentingan besar untuk meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Selain bermain di hadapan pendukung sendiri, Barito Putera juga ingin mempertahankan posisi di papan atas klasemen Grup Barat.

Namun, upaya tersebut dipastikan tidak mudah. RANS Nusantara FC datang dengan modal cukup baik dan memiliki sejumlah pemain yang mampu memberikan ancaman bagi pertahanan tuan rumah.

Pelatih Barito Putera, Djadjang Nurdjaman, secara khusus meminta anak asuhnya mewaspadai kekuatan pemain asing RANS Nusantara FC. Menurut pelatih yang akrab disapa Djanur itu, ada tiga pemain impor lawan yang menunjukkan kontribusi positif selama kompetisi berlangsung.

Salah satu nama yang paling mendapat perhatian adalah Jan Martin Hoel Andersen. Penyerang tersebut tampil produktif dengan mengoleksi sembilan gol hingga delapan pertandingan awal Championship 2026/2027.

Catatan tersebut membuat Andersen menjadi salah satu pemain yang patut diperhitungkan oleh barisan pertahanan Barito Putera. Ketajamannya di depan gawang tentu bisa menjadi ancaman apabila diberikan terlalu banyak ruang.

Selain Andersen, Djanur juga menyoroti keberadaan Amanhom Buku Khamis asal Australia dan Ladji Malle yang merupakan pemain berkebangsaan Mali. Ketiganya dinilai memiliki kualitas yang bisa merepotkan Barito Putera sepanjang pertandingan.