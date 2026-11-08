Prediksi Barito Putera vs RANS Nusantara FC: Laskar Antasari Incar Kemenangan Kelima Beruntun

Barito Putera benahi organisasi pertahanan dan penyelesaian akhir jelang menjamu RANS Nusantara FC. (Dok. I.League)
JawaPos.com - Barito Putera akan menghadapi RANS Nusantara FC pada pekan kesembilan Championship 2026/2027.
Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Minggu (8/11/2026) pukul 15.30 WIB.
Duel ini diperkirakan berjalan menarik karena kedua tim sama-sama sedang berada dalam tren positif. Barito Putera datang dengan modal empat kemenangan beruntun, sedangkan RANS Nusantara FC belum terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir.
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Selain mempertahankan catatan positif, kedua kesebelasan juga memiliki kepentingan besar dalam persaingan papan atas Grup B. Barito saat ini menempati posisi lebih baik dengan koleksi 16 poin, hanya unggul satu angka dari RANS yang mengumpulkan 15 poin.
Situasi tersebut membuat pertandingan di Banjarmasin menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperkuat posisi mereka di klasemen. Barito tentu ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, sementara RANS berpeluang mengambil alih posisi Laskar Antasari apabila mampu membawa pulang kemenangan.
Performa Barito Putera mengalami peningkatan sejak ditangani Djadjang Nurdjaman. Setelah sempat kalah 0-1 dari Persela Lamongan pada 4 Oktober 2026, Laskar Antasari berhasil bangkit dan mencatatkan empat kemenangan secara beruntun.
Mereka mengawali kebangkitan dengan mengalahkan Persiba Balikpapan 2-0. Setelah itu, Barito kembali meraih kemenangan 2-0 atas De Red FC dan menang telak 3-0 ketika bertandang ke markas PSBS Biak.
Hasil positif tersebut berlanjut saat Barito menghadapi Persis Solo pada 30 Oktober 2026. Mereka berhasil mengamankan kemenangan 2-1 sekaligus menjaga persaingan di papan atas Grup B.
Dari lima pertandingan terakhir, Barito mengoleksi sembilan gol dan hanya kebobolan dua kali. Catatan tersebut memperlihatkan bahwa lini pertahanan menjadi salah satu kekuatan utama mereka dalam beberapa pekan terakhir.
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