Jelang Hadapi RANS, Djadjang Nurdjaman Benahi Pertahanan dan Finishing Barito Putera

Barito Putera benahi organisasi pertahanan dan penyelesaian akhir jelang menjamu RANS Nusantara FC. (Dok. I.League)
JawaPos.com – PS Barito Putera mulai mematangkan persiapan menjelang pertandingan pekan kesembilan Championship 2026/2027. Laskar Antasari akan menjamu RANS Nusantara FC di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Sabtu (7/11) sore.
Menjelang pertandingan tersebut, pelatih Barito Putera, Djadjang Nurdjaman, memiliki dua pekerjaan rumah yang ingin segera dibenahi. Keduanya berkaitan dengan organisasi pertahanan dan efektivitas penyelesaian akhir.
Di sektor pertahanan, Djadjang menilai masih ada persoalan dalam menjaga posisi antarpemain. Menurutnya, barisan belakang Barito Putera terlalu dalam ketika menghadapi tekanan lawan. Situasi tersebut membuat Persis Solo memiliki ruang lebih luas untuk mengembangkan serangan.
Evaluasi itu berkaca pada pertandingan sebelumnya melawan Persis Solo. Dalam laga tersebut, Barito Putera gagal mempertahankan catatan tiga clean sheet secara beruntun setelah kebobolan pada menit ke-79 melalui gol Saldi.
Selain persoalan posisi bertahan, Djadjang juga menyoroti konsentrasi pemain yang mulai menurun ketika pertandingan memasuki menit-menit akhir. Kondisi tersebut membuat lawan lebih leluasa mengeksploitasi celah di lini pertahanan.
"Terlalu jauh ke dalam, terlalu belakang kami bertahan, kurang naik sedikit, sehingga banyak sekali celah yang dimanfaatkan oleh Persis Solo. Saya akui pada menit-menit 70 ke atas, kami sedikit lengah sehingga lawan bisa eksplor. Kami harus perbaiki itu. Semoga bisa teratasi," ujarnya.
Djadjang berharap evaluasi tersebut bisa segera memberikan perubahan sebelum menghadapi RANS Nusantara FC. Ia ingin para pemain lebih disiplin menjaga jarak antarlini agar lawan tidak mudah menemukan ruang di area pertahanan.
Selain organisasi pertahanan, penyelesaian akhir juga menjadi perhatian serius. Menurut pelatih yang akrab disapa Djanur tersebut, Barito Putera sebenarnya mampu menciptakan sejumlah peluang. Namun, kesempatan yang didapat belum seluruhnya bisa dimaksimalkan menjadi gol.
Karena itu, ia meminta para pemain lebih tenang ketika berada di depan gawang. Kemampuan membangun serangan dan menciptakan peluang harus diimbangi dengan ketajaman dalam penyelesaian akhir.
"Itu pekerjaan rumah juga, penyelesaian akhir kami, juga harus kami perbaiki. Itu sehingga tidak membuang-buang peluang yang sudah kami ciptakan. Ini catatan juga buat kami," tegasnya.
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