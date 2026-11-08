Widodo Cahyono Putro Puas dengan Performa PSIS Semarang, Chemistry Pemain Mulai Terbangun

Pelatih PSIS Semarang, Widodo Cahyono Putro, saat memimpin timnya bertarung di Championship 2026/2027. (I.League)
JawaPos.com - PSIS Semarang akhirnya kembali merasakan kemenangan setelah melewati empat pertandingan tanpa hasil maksimal.
Mahesa Jenar tampil meyakinkan dengan mengalahkan tuan rumah Sumsel United 4-1 pada pekan kesembilan Championship 2026/2027 di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Sabtu (7/11).
Kemenangan ini menjadi hasil penting bagi PSIS sekaligus menutup putaran pertama kompetisi dengan catatan positif. Sebelumnya, tim asal Kota Semarang tersebut kesulitan meraih tiga poin setelah mencatatkan dua hasil imbang dan dua kekalahan dalam empat pertandingan terakhir.
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Empat gol PSIS dalam pertandingan ini dicetak oleh Deri Corfe, Jonathan Bustos, Lorensius Sabda, serta satu gol bunuh diri striker Sumsel United, Ikechukwu Ngwoke. Sementara itu, Ngwoke juga mencetak satu-satunya gol balasan bagi tuan rumah.
Pelatih PSIS Semarang, Widodo Cahyono Putro, menyambut positif kemenangan tersebut. Meski demikian, dia mengingatkan para pemain agar tidak cepat puas karena perjalanan kompetisi masih cukup panjang.
Widodo mengapresiasi kerja keras anak asuhnya yang mampu menjalankan pertandingan dengan baik setelah beberapa laga sebelumnya gagal meraih kemenangan.
"Bersyukur, PSIS bisa memenangkan laga kali ini. Dalam empat laga sebelumnya, tidak pernah menang. Tapi di pertandingan ini, kita lihat pemain kerja keras untuk bisa mendapatkan kemenangan," ujar Widodo setelah pertandingan.
Pelatih yang akrab disapa WCP itu juga meminta para pemain tetap fokus menghadapi pertandingan berikutnya. Menurutnya, kemenangan atas Sumsel United harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan permainan.
Dia menilai sejumlah gol yang tercipta dalam pertandingan tersebut merupakan hasil dari skema permainan yang sudah disiapkan. Hal ini menunjukkan mulai terbangunnya chemistry antarpemain di lapangan.
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