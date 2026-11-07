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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 7 November 2026 | 14.05 WIB

Prediksi Sumsel United vs PSIS Semarang: Laskar Mahesa Jenar Berburu Kemenangan di Palembang

Sumsel United membidik kemenangan atas PSIS Semarang demi menutup putaran pertama dengan hasil maksimal. (Dok. I.League) - Image

Sumsel United membidik kemenangan atas PSIS Semarang demi menutup putaran pertama dengan hasil maksimal. (Dok. I.League)

JawaPos.com - PSIS Semarang akan menghadapi tantangan dari Sumsel United dalam lanjutan pekan kesembilan Championship 2026/2027.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Sabtu (7/11/2026) pukul 15.30 WIB.

Laga ini menjadi penting bagi kedua tim karena memiliki jarak yang sangat tipis di klasemen sementara Grup A. PSIS Semarang saat ini menempati peringkat kelima dengan koleksi 11 poin dari delapan pertandingan. Sementara itu, Sumsel United berada satu tingkat di bawahnya dengan raihan 10 poin.

Situasi tersebut membuat pertandingan diperkirakan berjalan ketat. Sumsel United memiliki kesempatan untuk melewati PSIS jika mampu mengamankan tiga poin di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan akan membuat Mahesa Jenar semakin menjauh dari kejaran Laskar Juaro.

Kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif setelah menjalani beberapa pertandingan terakhir dengan catatan yang belum sepenuhnya memuaskan.

Sumsel United sebenarnya sempat menunjukkan performa cukup menjanjikan. Tim berjuluk Laskar Juaro tersebut berhasil meraih dua kemenangan beruntun ketika menghadapi Persiku Kudus dan Persikad Depok.

Kemenangan atas Persiku diraih dengan skor meyakinkan 5-1 pada 10 Oktober 2026. Setelah itu, Sumsel United kembali mendapatkan tiga poin usai mengalahkan Persikad Depok dengan skor 2-1 pada 18 Oktober 2026.

Namun, laju positif tersebut mulai terganggu setelah mereka bermain imbang 1-1 melawan Adhyaksa FC Bekasi pada 24 Oktober 2026. Sumsel United kemudian harus mengakui keunggulan Semen Padang FC dengan skor tipis 0-1 pada 30 Oktober 2026.

Kekalahan tersebut tentu menjadi pekerjaan rumah bagi Sumsel United menjelang pertandingan melawan PSIS. Terlebih, mereka membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Editor: Banu Adikara
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