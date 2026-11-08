Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Penulis: Andre Rizal Hanafi
Minggu, 8 November 2026 | 18.45 WIB

Hadapi Persela, Kendal Tornado FC Bertekad Jaga Rekor Tak Terkalahkan di Championship

Kendal Tornado FC menjamu Persela dengan modal belum terkalahkan dan bertekad menutup putaran pertama. (I.League) - Image

Kendal Tornado FC menjamu Persela dengan modal belum terkalahkan dan bertekad menutup putaran pertama. (I.League)

JawaPos.com - Kendal Tornado FC bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Persela Lamongan dalam lanjutan Grup B Championship 2026/2027.

Pertandingan pekan kesembilan sekaligus menjadi laga penutup putaran pertama yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Sriwedari, Solo, Minggu (8/11/2026), pukul 19.00 WIB.

Laskar Badai Pantura memiliki modal cukup bagus untuk menghadapi pertandingan ini. Selain belum terkalahkan hingga pekan kedelapan Championship 2026/2027, Kendal Tornado FC juga baru saja meraih kemenangan atas Persebaya Surabaya dalam ajang I.League Cup 2026/2027 pada pertengahan pekan.

Hasil tersebut tentu menambah kepercayaan diri para pemain. Apalagi, catatan pertemuan sebelumnya juga lebih berpihak kepada Kendal Tornado FC. Dari tiga perjumpaan dengan Persela, mereka berhasil meraih dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Gelandang Kendal Tornado FC, Akbar Firmansyah, menilai hasil positif yang didapat timnya menjadi tambahan motivasi untuk menghadapi Persela. Para pemain ingin menjaga konsistensi permainan sekaligus mempertahankan catatan belum terkalahkan.

Akbar juga memastikan seluruh pemain siap bekerja keras demi mengamankan hasil maksimal. Kendal Tornado FC tidak ingin momentum bagus yang sudah dibangun sejak awal kompetisi terhenti pada pertandingan terakhir putaran pertama ini.

Di sisi lain, pelatih Stefan Keeltjes juga berharap anak asuhnya mampu memanfaatkan kesempatan bermain di Stadion Sriwedari. Ia tidak ingin timnya kembali kehilangan poin, terutama setelah dua pertandingan kandang sebelumnya di Championship belum memberikan hasil sesuai harapan.

Stefan menyebut Kendal Tornado FC sudah kehilangan empat poin pada putaran pertama. Karena itu, pertandingan melawan Persela menjadi kesempatan penting untuk memperbaiki catatan tersebut sebelum memasuki putaran kedua.

Selain hasil pertandingan, pelatih asal Belanda itu juga menyoroti persoalan kebobolan pada menit-menit akhir. Situasi tersebut sebelumnya terjadi ketika Kendal Tornado FC menghadapi Barito Putera dan Deltras FC sehingga gagal mempertahankan keunggulan.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan: Ujian Berat Pemuncak Klasemen di Sriwedari - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan: Ujian Berat Pemuncak Klasemen di Sriwedari

Minggu, 8 November 2026 | 16.51 WIB

Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares? - Image
Sepak Bola Indonesia

Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares?

Rabu, 4 November 2026 | 23.32 WIB

Persebaya Surabaya Takluk 2-3 dari Kendal Tornado FC, Tavares Pasang Badan - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Surabaya Takluk 2-3 dari Kendal Tornado FC, Tavares Pasang Badan

Rabu, 4 November 2026 | 14.05 WIB

Terpopuler

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS - Image
1

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

2

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

3

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

4

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

5

Prediksi Skor Madura United vs Arema FC: Pertarungan Seru Ze Gomes dan Andre Caldas

6

Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!

7

Prediksi Skor Toulouse vs Strasbourg: Les Violets Berusaha Akhiri Paceklik Gol di Kandang

8

Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun

9

Prediksi Skor PSIM Yogyakarta vs Dewa United: Banten Warriors Curi Kemenangan di Sultan Agung

10

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore