Hadapi Persela, Kendal Tornado FC Bertekad Jaga Rekor Tak Terkalahkan di Championship

JawaPos.com - Kendal Tornado FC bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Persela Lamongan dalam lanjutan Grup B Championship 2026/2027.

Pertandingan pekan kesembilan sekaligus menjadi laga penutup putaran pertama yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Sriwedari, Solo, Minggu (8/11/2026), pukul 19.00 WIB.

Laskar Badai Pantura memiliki modal cukup bagus untuk menghadapi pertandingan ini. Selain belum terkalahkan hingga pekan kedelapan Championship 2026/2027, Kendal Tornado FC juga baru saja meraih kemenangan atas Persebaya Surabaya dalam ajang I.League Cup 2026/2027 pada pertengahan pekan.

Hasil tersebut tentu menambah kepercayaan diri para pemain. Apalagi, catatan pertemuan sebelumnya juga lebih berpihak kepada Kendal Tornado FC. Dari tiga perjumpaan dengan Persela, mereka berhasil meraih dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Gelandang Kendal Tornado FC, Akbar Firmansyah, menilai hasil positif yang didapat timnya menjadi tambahan motivasi untuk menghadapi Persela. Para pemain ingin menjaga konsistensi permainan sekaligus mempertahankan catatan belum terkalahkan.

Akbar juga memastikan seluruh pemain siap bekerja keras demi mengamankan hasil maksimal. Kendal Tornado FC tidak ingin momentum bagus yang sudah dibangun sejak awal kompetisi terhenti pada pertandingan terakhir putaran pertama ini.

Di sisi lain, pelatih Stefan Keeltjes juga berharap anak asuhnya mampu memanfaatkan kesempatan bermain di Stadion Sriwedari. Ia tidak ingin timnya kembali kehilangan poin, terutama setelah dua pertandingan kandang sebelumnya di Championship belum memberikan hasil sesuai harapan.

Stefan menyebut Kendal Tornado FC sudah kehilangan empat poin pada putaran pertama. Karena itu, pertandingan melawan Persela menjadi kesempatan penting untuk memperbaiki catatan tersebut sebelum memasuki putaran kedua.