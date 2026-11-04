Persebaya Surabaya Takluk 2-3 dari Kendal Tornado FC, Tavares Pasang Badan

Bernardo Tavares mengambil tanggung jawab penuh setelah Persebaya Surabaya kalah 2-3 dari Kendal Tornado FC di Stadion Sriwedari, Selasa (3/11/2026). (Persebaya)
JawaPos.com — Bernardo Tavares mengambil tanggung jawab penuh setelah Persebaya Surabaya kalah 2-3 dari Kendal Tornado FC pada laga perdana Grup G I.League Cup 2026/2027 di Stadion Sriwedari, Selasa (3/11/2026).
Kekalahan tersebut membuat Green Force mengawali turnamen tanpa poin, meski menguasai bola hingga 64 persen dan mencetak dua gol pada babak kedua.
Pelatih asal Portugal itu memilih berdiri di depan ketika hasil pertandingan kembali mengecewakan pendukung timnya.
Ia tidak ingin para pemain menanggung sendiri kegagalan membawa pulang hasil positif dari pertandingan pembuka tersebut.
Gol Ramadhan Sananta pada menit ke-71 dan Toni Firmansyah pada menit ke-78 belum mampu menyelamatkan Persebaya Surabaya.
Dua gol itu menunjukkan usaha mengejar ketertinggalan, tetapi Kendal Tornado FC tetap menutup pertandingan dengan kemenangan.
Bagi Tavares, hasil tersebut menjadi tanggung jawabnya sebagai sosok yang memimpin tim. Evaluasi pun dibutuhkan karena dominasi permainan belum menghasilkan kemenangan yang diharapkan Green Force.
Persebaya Surabaya kalah karena penguasaan bola dan jumlah percobaan belum diimbangi efektivitas dalam memanfaatkan kesempatan.
Green Force mencatatkan 64 persen penguasaan bola serta melepaskan 14 tembakan sepanjang pertandingan melawan Kendal Tornado FC.
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