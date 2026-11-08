Prediksi Skor Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan: Ujian Berat Pemuncak Klasemen di Sriwedari

Ousmane Maiket Camara sudah mencetak dua gol dan membidik promosi bersama Kendal Tornado FC. (Istimewa)
JawaPos.com - Kendal Tornado FC akan menghadapi ujian penting saat menjamu Persela Lamongan dalam lanjutan pekan kesembilan Championship 2026/2027. Pertandingan kedua tim dijadwalkan berlangsung di Stadion Sriwedari, Solo, Minggu (8/11/2026) pukul 19.00 WIB.
Laga ini diprediksi berjalan menarik karena mempertemukan dua tim yang sedang bersaing di papan atas Grup B. Persela datang dengan status pemuncak klasemen, sedangkan Kendal Tornado membawa modal berupa catatan belum terkalahkan hingga pekan kedelapan.
Persela Lamongan saat ini mengoleksi 16 poin dari delapan pertandingan. Laskar Joko Tingkir berada di posisi pertama setelah meraih kemenangan 3-1 atas Persipura Jayapura pada 31 Oktober 2026.
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Jumlah poin tersebut sebenarnya sama dengan Barito Putera. Namun, Persela berhak menempati posisi lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol.
Sementara itu, Kendal Tornado berada tepat di bawahnya dengan koleksi 15 poin. Laskar Badai Pantura mencatatkan empat kemenangan dan empat hasil imbang dari delapan pertandingan yang telah dijalani.
Catatan tersebut membuat Kendal Tornado menjadi salah satu tim yang cukup konsisten pada awal musim. Apalagi, mereka memiliki pertahanan yang relatif solid dengan baru kebobolan empat gol.
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Kedua tim juga sama-sama mengawali kompetisi dengan pengurangan satu poin. Karena itu, persaingan di papan atas Grup B masih cukup ketat dan setiap pertandingan memiliki arti penting bagi posisi klasemen.
Menjelang pertandingan ini, Kendal Tornado memiliki modal cukup baik dari lima laga terakhir. Mereka berhasil meraih kemenangan 2-0 ketika menghadapi Persis Solo pada 3 Oktober 2026.
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