Dua Bek Absen, Park Jun-heong Siap Pimpin Persik Redam Bali United

JawaPos.com — Park Jun-heong siap memimpin pertahanan Persik Kediri saat menghadapi Bali United FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (8/11/2026) sore, meski dua rekannya absen akibat akumulasi kartu kuning.

Bek berusia 33 tahun itu mengandalkan komunikasi bersama pemain lokal untuk menjaga pertahanan Macan Putih menghadapi tim paling produktif hingga pekan kedelapan.

Pertandingan pekan kesembilan Super League 2026/2027 tersebut menghadirkan tantangan besar bagi bek berpaspor Korea Selatan itu.

Persik Kediri harus menjalani lawatan ke Bali tanpa Marcelo Djalo dan kapten tim, Kiko Carneiro, yang selama ini menjadi bagian penting benteng pertahanan.

Kehilangan dua pemain belakang sekaligus membuat peran Park semakin penting dalam menjaga organisasi permainan tim tamu.

Ia harus membantu barisan pertahanan tetap kompak ketika menghadapi Serdadu Tridatu yang sudah mencetak 23 gol hingga pekan kedelapan.

Mengapa Park Jun-heong Jadi Andalan Pertahanan Persik Kediri? Park Jun-heong menjadi sosok yang siap mengambil tanggung jawab memimpin pertahanan karena Marcelo Djalo dan Kiko Carneiro sama-sama harus menepi.

Absennya kedua pemain tersebut membuat Persik Kediri membutuhkan koordinasi kuat dari pemain yang tersedia untuk menghadapi tekanan tuan rumah.

Situasi itu diakui Park sebagai pekerjaan berat, terlebih lawan yang dihadapi memiliki barisan serang produktif.