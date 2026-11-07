Prediksi Susunan Pemain Persija Vs Persebaya di JIS: Dony Tri Absen, Denis Kolinger Comeback

Selebrasi gol dari pemain Persija Jakarta Denis Kolinger ke gawang Persik Kediri pada pertandingan liga 1 di Jakarta Internasional Stadium, Senin (26/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Persija Jakarta akan menghadapi Persebaya Surabaya dalam pertandingan pekan kesembilan Super League 2026/2027.
Macan Kemayoran -julukan Persija- dipastikan tidak bisa diperkuat Dony Tri Pamungkas dalam pertandingan tersebut.
Persija dijadwalkan menjamu Persebaya di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11/2026) pukul 19.00 WIB. Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi kedua tim untuk kembali ke jalur kemenangan setelah gagal meraih hasil maksimal pada pekan kedelapan.
Persija menelan kekalahan 1-2 dari Dewa United, sementara Persebaya ditahan imbang Persijap Jepara 1-1. Karena itu, kedua tim tentu mengincar poin penuh untuk kembali ke jalur kemenangan sekaligus memperbaiki posisi di papan klasemen.
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Sayangnya, Persija tidak bisa menurunkan Dony Tri dalam laga krusial tersebut. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu harus absen akibat sanksi akumulasi kartu merah yang didapatnya pada laga kontra Dewa United.
Absennya Dony Tri membuat posisi bek sayap kiri berpotensi mengalami perubahan. Meski demikian, Persija memiliki sejumlah pemain yang bisa mengisi posisi tersebut, seperti Shayne Pattynama dan Pratama Arhan. Kyohei Yoshino yang merupakan seorang gelandang, juga bisa bermain di pos bek sayap kiri.
Kondisi tersebut tidak mengurangi optimisme skuad Macan Kemayoran menjelang pertandingan. Witan Sulaeman menegaskan bahwa seluruh pemain telah menjalani persiapan dengan baik dan siap memberikan penampilan terbaik di hadapan pendukung sendiri.
“Persiapan tim sangat baik dan semua pemain sangat termotivasi untuk pertandingan. Dan apalagi kita bermain di home kita, jadi semoga kita bisa menampilkan permainan yang terbaik dan bisa memenangkan pertandingan,” ujar Witan dalam konferensi pers jelang laga, dikutip Sabtu (7/11).
Bagi Persija, pertandingan melawan Persebaya menjadi momentum untuk kembali memimpin klasemen sementara Super League 2026/2027. Macan Kemayoran saat ini turun ke posisi ketiga setelah Dewa United dan Madura United meraih kemenangan dalam pertandingan pekan kesembilan Super League 2026/2027.
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